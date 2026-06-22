Achille Lauro tornerà negli stadi nel 2027 con Per sempre noi, il nuovo tour che attraverserà l’Italia da nord a sud dopo la conclusione di Comuni Immortali, il progetto live che ha segnato il debutto dell’artista romano nei grandi impianti italiani.

Dopo le date sold out di Rimini, Roma e Milano, Lauro guarda già alla prossima estate con una tournée che toccherà dieci stadi. La risposta del pubblico è stata immediata: il concerto del 30 giugno 2027 allo Stadio Olimpico di Roma è già sold out e ha portato all’aggiunta di una seconda data nella capitale.

Di seguito tutte le date del tour, le informazioni sui biglietti e la possibile scaletta del nuovo show.

Achille Lauro tour 2027: le date di Per sempre noi

Data Location Città 3 giugno 2027 Bluenergy Stadium Udine 6 giugno 2027 Stadio Dall’Ara Bologna 11 giugno 2027 Stadio San Nicola Bari 15 giugno 2027 Stadio San Siro Milano 19 giugno 2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli 22 giugno 2027 Allianz Stadium Torino 26 giugno 2027 Stadio Euganeo Padova 30 giugno 2027 Stadio Olimpico Roma – SOLD OUT 1 luglio 2027 Stadio Olimpico Roma – NUOVA DATA 10 luglio 2027 Stadio Franco Scoglio Messina

Dopo Comuni Immortali arriva Per sempre noi

Il nuovo tour arriva a pochi giorni dalla conclusione di Comuni Immortali, il progetto che ha portato Achille Lauro negli stadi per la prima volta nella sua carriera.

Tra il 7 e il 15 giugno 2026 l’artista si è esibito allo Stadio Romeo Neri di Rimini, allo Stadio Olimpico di Roma e allo Stadio San Siro di Milano, chiudendo il tour davanti a 60.000 spettatori.

Le tre date hanno ospitato anche momenti speciali come la partecipazione di Antonello Venditti a Roma e quella di Laura Pausini a Milano, oltre alla presentazione della collezione Erotica, firmata da Lauro nel ruolo di direttore creativo di Dondup.

La possibile scaletta del tour Per sempre noi

La scaletta ufficiale del tour Per sempre noi non è ancora disponibile. Il primo riferimento arriverà con la data inaugurale del 3 giugno 2027 a Udine.

In attesa delle prime informazioni ufficiali, la setlist più recente di Achille Lauro resta quella utilizzata durante il tour Comuni Immortali dell’estate 2026.

Amor

Bam Bam Twist

Dannata San Francisco

1969

Senza una stupida storia

La via dei guai

Marilù

Perdutamente

Cristina

Me ne frego

Amore Disperato

Rolls Royce

La città degli angeli

Domenica

16 marzo

Maleducata

Pessima

Cadilac 1920

Bvlgari Black Swing

Thoiry Remix

La bella e la bestia

Comuni Immortali

In viaggio verso il paradiso

Che tesoro che sei (eseguita a Roma con Antonello Venditti)

Notte prima degli esami (Antonello Venditti ospite a Roma)

16 marzo (duetto con Laura Pausini a Milano)

La solitudine (Laura Pausini ospite a Milano)

C’est la vie

Incoscienti giovani

Biglietti e prevendite

I biglietti per il tour negli stadi Per sempre noi sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.

Foto: @giusantonelli

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