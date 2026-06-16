16 Giugno 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
16 Giugno 2026

San Siro diventa una passerella: Achille Lauro lancia Erotica per Dondup e canta con Laura Pausini

Davanti a 60.000 persone l'artista chiude il tour Comuni Immortali con due colpi di scena.

News di All Music Italia
Achille Lauro con la band sul palco di San Siro durante Comuni Immortali
Condividi su:

Achille Lauro ha chiuso a San Siro, davanti a 60.000 persone, il tour Comuni Immortali, con una serata che ha unito musica e moda: la sfilata di debutto della sua prima collezione femminile per Dondup, Erotica, e l’arrivo a sorpresa di Laura Pausini.

Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e la data all’Olimpico di Roma, l’artista ha salutato il pubblico milanese segnando la conclusione di una tappa importante del suo percorso live, e ha annunciato il prossimo tour negli stadi nel 2027.

Achille Lauro a San Siro, la sfilata di Erotica per Dondup

Sulle note di Maleducata è andata in scena la sfilata di debutto di Erotica, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Dondup. Per la prima volta una vera sfilata, con 39 look, ha trovato spazio dentro un concerto in uno stadio, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

La sfilata della collezione Erotica di Achille Lauro per Dondup a San Siro

Il prato del Meazza si è trasformato per qualche minuto in una passerella, in cui musica e moda si sono incontrate in una forma inedita. La capsule, dedicata all’universo femminile e costruita attorno al gessato e al tailoring, segna l’inizio del percorso di Lauro, che per questo capitolo ha scelto di usare il suo nome anagrafico, Lauro De Marinis, alla guida creativa del marchio.

Il duetto con Laura Pausini a San Siro

Tra i momenti più intensi della serata, l’arrivo sul palco di Laura Pausini. Accolta da un’ovazione, la cantante ha condiviso con Achille Lauro una interpretazione di 16 marzo, il duetto uscito come singolo da Io Canto 2 di Pausini e poi presentato dal vivo a Sanremo 2026, per poi sorprendere il pubblico con La Solitudine, cantata all’unisono da decine di migliaia di spettatori.

Achille Lauro e Laura Pausini insieme sul palco di San Siro

Achille Lauro e Laura Pausini durante il duetto a San Siro (foto Giulia Parmigiani)

Il rapporto tra i due artisti si era già consolidato qualche settimana prima, quando Lauro era stato ospite di Pausini in America Latina, sul palco dell’Arena Ciudad de México, per la versione spagnola del brano. Prima di intonare La Solitudine con il pubblico, Lauro ha dedicato alcune parole alla collega:

“A volte sulla strada si incontrano persone generose che non vedono l’ora di condividere il proprio successo, le proprie cose belle e che conoscono il valore del sacrificio. Io ho visto cosa ha creato questa donna fuori da questo paese ed è impressionante. Un grandissimo applauso a questa donna che è un’eccellenza italiana”.

Achille Lauro, il nuovo tour negli stadi nel 2027

Con la chiusura di Comuni Immortali, Achille Lauro guarda già al prossimo capitolo live. Il percorso continuerà nel 2027 con Per sempre noi, il nuovo tour negli stadi: dieci date che attraverseranno l’Italia da nord a sud, toccando i principali stadi del Paese. La data di Roma risulta già sold out.

All Music Italia

Articoli più letti

Il logo di TIM Battiti Live 2026, lo show musicale di Canale 5 1

Battiti Live 2026 su Canale 5: tutte le date, il nuovo trio di conduttori e gli oltre 70 artisti
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 3

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 4

Geolier conquista San Siro: oltre 40 canzoni e quattro ospiti per il debutto negli stadi
Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 5

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore e il videoclip
Il logo di Road to Battiti 2026, il tour che anticipa Battiti Live 6

Road to Battiti 2026: il tour gratuito che anticipa Battiti Live, date e artisti
Eros Ramazzotti in concerto durante Una storia importante World Tour negli stadi italiani 2026 7

Eros Ramazzotti tour 2026: scaletta, date negli stadi e ospiti
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 8

TIM Summer Hits 2026 svela il cast: da Annalisa ad Achille Lauro, tutti i cantanti
Federico Cirillo, ex direttore di Island Records Italy, in uno scatto in bianco e nero 9

Cambio al vertice di Island Records: Federico Cirillo non è più alla guida della label
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 10

Max Pezzali, il tour 2026 entra nel vivo: date, scaletta e concerti

Cerca su A.M.I.