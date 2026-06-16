Achille Lauro ha chiuso a San Siro, davanti a 60.000 persone, il tour Comuni Immortali, con una serata che ha unito musica e moda: la sfilata di debutto della sua prima collezione femminile per Dondup, Erotica, e l’arrivo a sorpresa di Laura Pausini.

Dopo il debutto allo Stadio Romeo Neri di Rimini e la data all’Olimpico di Roma, l’artista ha salutato il pubblico milanese segnando la conclusione di una tappa importante del suo percorso live, e ha annunciato il prossimo tour negli stadi nel 2027.

Achille Lauro a San Siro, la sfilata di Erotica per Dondup

Sulle note di Maleducata è andata in scena la sfilata di debutto di Erotica, la prima collezione femminile firmata da Achille Lauro nel suo nuovo ruolo di direttore creativo di Dondup. Per la prima volta una vera sfilata, con 39 look, ha trovato spazio dentro un concerto in uno stadio, con la partecipazione di top model internazionali come Frida Aasen, Cindy Mello e Ikram Abdi.

Il prato del Meazza si è trasformato per qualche minuto in una passerella, in cui musica e moda si sono incontrate in una forma inedita. La capsule, dedicata all’universo femminile e costruita attorno al gessato e al tailoring, segna l’inizio del percorso di Lauro, che per questo capitolo ha scelto di usare il suo nome anagrafico, Lauro De Marinis, alla guida creativa del marchio.

Il duetto con Laura Pausini a San Siro

Tra i momenti più intensi della serata, l’arrivo sul palco di Laura Pausini. Accolta da un’ovazione, la cantante ha condiviso con Achille Lauro una interpretazione di 16 marzo, il duetto uscito come singolo da Io Canto 2 di Pausini e poi presentato dal vivo a Sanremo 2026, per poi sorprendere il pubblico con La Solitudine, cantata all’unisono da decine di migliaia di spettatori.

Il rapporto tra i due artisti si era già consolidato qualche settimana prima, quando Lauro era stato ospite di Pausini in America Latina, sul palco dell’Arena Ciudad de México, per la versione spagnola del brano. Prima di intonare La Solitudine con il pubblico, Lauro ha dedicato alcune parole alla collega:

“A volte sulla strada si incontrano persone generose che non vedono l’ora di condividere il proprio successo, le proprie cose belle e che conoscono il valore del sacrificio. Io ho visto cosa ha creato questa donna fuori da questo paese ed è impressionante. Un grandissimo applauso a questa donna che è un’eccellenza italiana”.

Achille Lauro, il nuovo tour negli stadi nel 2027

Con la chiusura di Comuni Immortali, Achille Lauro guarda già al prossimo capitolo live. Il percorso continuerà nel 2027 con Per sempre noi, il nuovo tour negli stadi: dieci date che attraverseranno l’Italia da nord a sud, toccando i principali stadi del Paese. La data di Roma risulta già sold out.