Achille Lauro Amor testo e significato del nuovo singolo, primo estratto ufficiale dell’album Comuni mortali.
Questo venerdì, 18 aprile, uscirà il nuovo attesissimo disco di Lauro. All’interno della tracklist troveranno spazio le hit Amore disperato e Incoscienti giovani ma anche il primo singolo ufficiale estratto, Amor.
Il cantautore ha scelto di far ascoltare il brano in anteprima ai suoi fan nella sera del 14 aprile in piazza di Spagna a partire alle ore 20:30. Nell’invitare i suoi fan l’artista ha anche condiviso il testo della nuova canzone per permettere a tutti di cantarla con lui.
Achille Lauro Amor significato del brano
Amor altro non è che il nome della città di nascita del cantautore, Roma, al contrario.
Questo nuovo brano è infatti una dedica speciale dell’artista alla città eterna. Una dedica che lo ha visto girare nella città anche il videoclip coinvolgendo 1.500 fan da tutta Italia.
Con questa canzone, Achille Lauro ribadisce il suo legame con Roma e la centralità della Capitale nel suo percorso artistico.
ACHILLE LAURO AMOR TESTO
Stanotte è per te
e se non tornerò domani è lo stesso
se butterò la vita nel cesso
vai avanti, smettila, non piangere
anche se la vita è questo
e se rimarrà solo un biglietto
tutto quello che ho fatto l’ho scelto
e stanotte sì, lo rifarei
per te che mi fai sempre quell’effetto della prima sera
Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso
questa notte è l’ultima per noi
qui sotto un cielo immenso
sarebbe facile amare se
conoscessi la cura
abbracciami Roma
prima di addormentarci stasera
Va bè, fa lo stesso
non cambierò la vita che ho scelto
non rinuncerò a portarti a Trastevere all’alba e fa na serenata
e stanotte è per te
per te che poi mi aspetti lo stesso
a te che trovi sempre un momento
se ti mancherà dirmi torna presto, amor
me so fatto grande
Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso
questa notte è l’ultima per noi
qui sotto un cielo immenso
sarebbe facile amare se
conoscessi la cura
abbracciami Roma
prima di addormentarci stasera
Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo
ma che resterà di me se non verrò da te quando non c’è più
nessuno quando non avrò più un posto per
addormentarmi al sicuro
Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso
questa notte è l’ultima per noi
qui sotto un cielo immenso
sarebbe facile amare se
conoscessi la cura
abbracciami ancora
Roma
prima di addormentarci stasera
Il brano continua il suo percorso commerciale ottenendo nel giugno 2026 la certificazione di doppio platino da parte della FIMI.
Certificazioni FIMI
|Certificazione
|Settimana
|Anno
|Oro
|26
|2025
|Platino
|41
|2025
|2° Platino
|23
|2026