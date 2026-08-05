Lea Gavino, Margherita Vicario, Mobrici e Mida sono i quattro nomi che hanno attraversato la quarta edizione di RIM Rimini in Musica. Tre serate a ingresso gratuito all’Arena Francesca da Rimini, dal 30 luglio al 1 agosto.

Data Sul palco Giovedì 30 luglio 2026 Lea Gavino, Margherita Vicario Venerdì 31 luglio 2026 Mobrici Sabato 1 agosto 2026 Mida

RIM Rimini in Musica, chi è salito sull’Arena Francesca da Rimini

La prima serata è andata a Lea Gavino e Margherita Vicario, in scena lo stesso giovedì. Il 31 luglio è stato il turno di Mobrici, che secondo l’organizzazione ha portato dal vivo il nuovo album SUPERNOVA. La terza data, il 1 agosto, è toccata a Mida.

Lea Gavino e l’11 VOLTE TOUR: il giro di date continua

Per Lea Gavino, arrivata al grande pubblico come attrice, Rimini è una tappa dell’11 VOLTE TOUR, la sua prima tournée da cantautrice. Il giro di date è prodotto e organizzato da Vivo Concerti ed è costruito sui brani dell’EP 11 Volte. Il tour prosegue in altri festival italiani.

Le aperture e la formula della rassegna

Ad aprire la prima serata sono stati Nicola Ferrari, Magenta #9, BeaMakk ed Elia27. Negli spazi di apertura delle tre serate si sono alternati anche Volpi, Guglielmo, Ferretti e Aku Boy.

RIM è organizzata da Nove Eventi in collaborazione con il Comune di Rimini e si tiene all’Arena Francesca da Rimini, con tutte le serate a ingresso libero.

Festival estate 2026: tutti gli altri appuntamenti

RIM Rimini in Musica è uno degli appuntamenti dell’estate musicale italiana 2026. Per il calendario completo con date, line-up e biglietti di tutti gli altri festival, ecco la guida di All Music Italia: Festival estate 2026: il calendario completo.