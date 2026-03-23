Festival musicali estate 2026: guida ai principali eventi in Italia

L’estate porta in tutta Italia una lunga serie di festival musicali che trasformano città, borghi storici e contesti naturali in palcoscenici per concerti e grandi eventi live. Anche il calendario dei festival musicali estate 2026 si preannuncia particolarmente ricco, con appuntamenti distribuiti tra maggio e agosto e line up che uniscono artisti italiani e internazionali.

Dai grandi festival elettronici agli eventi boutique dedicati alla ricerca musicale, la stagione estiva offrirà concerti e rassegne in diverse regioni italiane. In questa guida raccogliamo alcuni dei principali festival musicali dell’estate 2026 in Italia, con link di approfondimento ai singoli eventi.

Articolo in costante aggiornamento con nuovi festival e line up annunciati.

Festival estivi 2026

Sopravènto Festival 2026 – Fano

Dal 15 al 17 maggio torna a Fano il Sopravènto Festival 2026, manifestazione che unisce musica e mare con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino. Per tre giorni la città marchigiana ospiterà concerti, incontri e momenti di condivisione nei luoghi simbolo della marineria fanese e del centro storico.

Nameless Festival 2026 – Lecco

Il Nameless Festival 2026 si terrà dal 30 maggio al 1° giugno al Bione di Lecco. La line up annunciata include Calvin Harris, Fisher, John Summit, Sonny Fodera, Andy C, Hybrid Minds, Netsky, Pendulum (DJ set), Chris Lorenzo e Svdden Death.

Chroma Festival 2026 – Bastia Umbra

Dall’11 al 14 giugno torna a Bastia Umbra (Perugia) il Chroma Festival 2026, rassegna che negli anni si è affermata come uno degli appuntamenti musicali più seguiti dell’estate nel Centro Italia. I primi artisti annunciati per la nona edizione includono Pippo Sowlo, Marlene Kuntz e Piccolo del collettivo bnkr44, con altri nomi della line up attesi nelle prossime settimane.

I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 – Milano

Gli I-DAYS Milano Coca-Cola 2026 tornano tra giugno e settembre negli spazi dell’Ippodromo Snai San Siro e dell’Ippodromo Snai La Maura. Il calendario include nomi come Maroon 5, Florence + The Machine, Foo Fighters, System Of A Down e David Guetta, affiancati da nuovi artisti che continuano ad arricchire la line up della concert series milanese.

Sexto ’Nplugged 2026 – Sesto al Reghena

Dal 2 al 5 luglio torna a Sesto al Reghena il Sexto ’Nplugged 2026, festival boutique ospitato nella suggestiva Piazza Castello. Tra gli artisti annunciati figurano WU LYF, These New Puritans, Altın Gün, Apparat e I Cani.

Limbo Festival 2026 – Barga

Il Limbo Festival 2026 si svolgerà dal 10 al 12 luglio nella tenuta Il Ciocco – The Living Mountain di Barga. Il festival unisce concerti, pratiche di benessere e incontri culturali immersi nella natura. Tra gli artisti annunciati figurano Âme DJ, Stavroz (live), Oceanvs Orientalis (live), Daniele Baldelli, Clap! Clap! e Luca Bacchetti.

Hellwatt Festival 2026 – Reggio Emilia

Dal 4 al 18 luglio la RCF Arena di Reggio Emilia ospiterà la prima edizione dell’Hellwatt Festival 2026, nuovo evento internazionale con cinque giornate di musica tra pop, hip hop ed elettronica. Tra gli artisti annunciati figurano Swedish House Mafia, Martin Garrix, The Chainsmokers, Wiz Khalifa, Ty Dolla $ign, Travis Scott e Ye (Kanye West).

No Borders Music Festival 2026 – Tarvisio

Tra gli appuntamenti più particolari dell’estate italiana torna anche il No Borders Music Festival 2026, rassegna che porta concerti internazionali nella cornice naturale dei Laghi di Fusine a Tarvisio. Tra i nomi annunciati figurano LP, Coez e I Patagarri.

MoonJune Festival 2026 – Teramo

Dal 22 al 25 luglio arriva a Teramo il MoonJune Festival 2026, festival internazionale dedicato alla musica eclettica tra prog, jazz e fusion. La line up include artisti storici della scena progressive come Gong con Steve Hillage, Soft Machine con Gary Husband, gli Osanna con David Jackson e il fondatore dei Gentle Giant Derek Shulman.

AMA Music Festival 2026 – Romano d’Ezzelino

Nel calendario dei festival musicali estate 2026 figura anche l’AMA Music Festival 2026, ospitato nel Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino. La line up include artisti internazionali e italiani come Architects, Scorpions, Saxon, Alice Cooper, The Damned, Bluvertigo, TonyPitony e Sarafine.

I festival musicali dell’estate 2026 in Italia

Il calendario dei festival musicali estate 2026 continuerà ad aggiornarsi nelle prossime settimane con nuovi annunci di line up e nuovi eventi distribuiti tra giugno, luglio e agosto in tutta Italia.

Questa guida ai festival musicali dell’estate 2026 verrà aggiornata progressivamente con i principali appuntamenti live della stagione.