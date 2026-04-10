10 Aprile 2026
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Rugby Sound Festival 2026, da Madame a Salmo: la lineup dei concerti a Legnano

Rugby Sound Festival 2026 con lineup e date dei concerti a Legnano.

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Rugby Sound Festival 2026 lineup concerti Legnano Isola del Castello
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Il Rugby Sound Festival 2026 torna dal 2 al 18 luglio all’Isola del Castello di Legnano (Milano) per la sua 25ª edizione, confermandosi tra gli appuntamenti più dinamici dell’estate lombarda.

Nato come evento legato al mondo del rugby, il festival ha ampliato nel tempo la propria identità, trasformandosi in una rassegna musicale capace di unire generi e pubblici diversi, tra concerti, party e format trasversali.

Rugby Sound Festival 2026: la line up

Il cartellone 2026 alterna pop, rap, rock e intrattenimento, con artisti come Madame, Subsonica, Salmo, Elio e le Storie Tese e Finley, affiancati da format come Voglio tornare negli anni 90’ e Zarro Night con Il Pagante.

Tra le novità si inserisce anche 18K, tra i nomi emergenti della scena rap italiana, che aprirà il live di Salmo il 16 luglio.

Rugby Sound Festival 2026: date concerti

2 luglio Tony Pitony (sold out)
3 luglio Madame
4 luglio Voglio tornare negli anni 90’
9 luglio Elio e le Storie Tese
10 luglio Subsonica (opening Casino Royale, Tära)
11 luglio Finley, Teenage Dream
16 luglio Salmo (opening 18K)
18 luglio Zarro Night (special guest Il Pagante)

Altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane, completando il programma della 25ª edizione.

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Un festival tra musica e identità del territorio

Il Rugby Sound Festival si svolge all’Isola del Castello di Legnano, location simbolo della città che negli anni è diventata punto di riferimento per i grandi eventi live estivi.

Con una proposta che spazia tra concerti, dj set e format tematici, il festival continua a costruire un’identità riconoscibile, capace di unire intrattenimento e partecipazione, valorizzando allo stesso tempo il territorio.

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