23 Maggio 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Maggio 2026

Dalla Strada al Palco Special finale stasera 23 maggio: artisti in gara, giuria, ospiti e vincitore

Stasera in prima serata su Rai 1 il people show di Carlo Conti con la giuria al gran completo e il vincitore in tempo reale.

News di All Music Italia
Logo Dalla Strada al Palco Special, la finale in onda stasera 23 maggio su Rai 1 con Carlo Conti, Mara Venier, Nek
Condividi su:

Dalla Strada al Palco Special finale: stasera, sabato 23 maggio, su Rai 1 in prima serata va in onda l’ultimo appuntamento del people show ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me. In questa pagina trovate gli artisti in gara, la giuria, gli ospiti e l’aggiornamento in tempo reale del vincitore.

DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL FINALE: AGGIORNAMENTO IN DIRETTALa diretta della finale di Dalla Strada al Palco Special viene aggiornata durante la messa in onda. Il vincitore sarà annunciato a fine serata e inserito in apertura della pagina.

Per recuperare i contenuti delle scorse edizioni potete leggere la storia di Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco 2025 e tutti i nostri articoli sul programma nella sezione Dalla Strada al Palco.

Dalla Strada al Palco Special finale stasera 23 maggio su Rai 1

La finale di Dalla Strada al Palco Special va in onda sabato 23 maggio 2026 in prima serata su Rai 1, dalle 21:30. La puntata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay.

Il programma è il people show ideato da Carlo Conti, dedicato agli artisti di strada italiani che hanno l’opportunità di salire su un grande palco televisivo per raccontare la propria storia e mettere in mostra il proprio talento. La produzione è di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me.

La giuria di Dalla Strada al Palco Special finale 2026

Per la finale, la giuria che decreterà il vincitore è composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista delle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Il voto della giuria sarà svelato solo alla fine della puntata e per questa occasione avrà valore triplo. Durante le esibizioni a votare è solo il pubblico in studio.

Gli ospiti della finale di Dalla Strada al Palco Special

A impreziosire le performance degli artisti in gara saliranno sul palco numerosi ospiti: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma, vincitrice dell’edizione 2025.

Ad accompagnare gli artisti, come in tutte le puntate, la band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Dalla Strada al Palco Special finale: l’ordine delle esibizioni

L’ordine delle esibizioni degli artisti in gara nella finale di Dalla Strada al Palco Special viene aggiornato durante la diretta in tempo reale.

    • La Maria, Pierino e CesareVa, pensiero (dal Nabucco di Giuseppe Verdi) – accompagnati dalla Banda dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Enrico Melozzi. La famiglia viene dal Venezuela: i genitori erano coristi nel proprio Paese, ma dopo l’arrivo di un regime totalitario sono stati definiti “traditori della patria” e costretti a fuggire in Italia. Da allora cantano in strada con il figlio Cesare. Punteggio pubblico: 1373
    • Matteo (break dance e tip tap) – si esibisce mentre Selma canta I Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor. Matteo ha 24 anni, viene da Trieste. È stato un bambino molto fragile a causa della tossicodipendenza del padre, oggi detenuto. I valori glieli hanno trasmessi la madre e la nonna. Punteggio pubblico: 1352
    • Valentina Padellini e Lucio (duo professionale di acrobati di circo contemporaneo) – si esibiscono accompagnati da Michele Bravi, cantante preferito di Valentina, che canta Il diario degli errori. Valentina ha 31 anni e viene dalla provincia di Firenze, Lucio ha 29 anni e viene dal Trentino. Stanno insieme da sette mesi. Punteggio pubblico: 1434

La scaletta è in aggiornamento durante la serata.

Il vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026

Il vincitore della finale di Dalla Strada al Palco Special sarà annunciato a fine puntata e inserito qui in tempo reale.

In aggiornamento al termine della serata.

Dove vedere Dalla Strada al Palco Special in tv e streaming

Dalla Strada al Palco Special chiude stasera, sabato 23 maggio, in prima serata su Rai 1 dalle 21:30. La puntata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay.

All Music Italia

Articoli più letti

Ultimo al pianoforte in una foto in bianco e nero per il singolo Romantica 1

Ultimo, Romantica anticipa l’album Il giorno che aspettavo
New Music Friday 22 maggio 2026, le pagelle ai nuovi singoli di Ultimo, Fresh Mula, Alfa con Jovanotti, Clara con Sangiovanni, Elettra Lamborghini 2

Pagelle Nuovi Singoli 22 maggio 2026: Clara e Sangiovanni (3), Ultimo (6,5), Fresh Mula (7,5)
Logo TIM Battiti Live Spring 2026, l'ultima puntata in onda stasera 20 maggio su Canale 5 3

Battiti Live Spring 2026 scaletta 20 maggio: ordine esibizioni e cantanti dell'ultima puntata
Jovanotti e Alfa in una foto promozionale scattata da MAIKID per “Buon Vento” 4

Jovanotti e Alfa salpano insieme in “Buon Vento”: il significato della canzone
Sal Da Vinci all’Eurovision 2026 con Per sempre sì 5

Eurovision 2026, come è stata votata l’Italia: i 12 punti da Azerbaijan e Albania
Shiva in concerto durante il tour 2026 nei palazzetti con scaletta completa dei brani 6

Shiva, ultima tappa all’Inalpi Arena di Torino: scaletta e finale del tour 2026
I Pooh durante il tour 2026 tra Arena di Verona e concerti estivi 7

Pooh, “Notte a sorpresa” entra nel tour dei 60 anni: evento speciale a Bologna
New Music Friday e Radio Date settimana 22 del 2026 con Elettra Lamborghini, Silent Bob, Clara e Sangiovanni 8

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 21 del 2026
album italiani in uscita nel 2026 guida completa 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2026 (Articolo in continuo aggiornamento)
Tiziano Ferro e Shiva per Felici x metà, brano contenuto in Sono un grande deluxe 10

Tiziano Ferro e Shiva, Felici x metà: due feriti che non sanno fidarsi

Cerca su A.M.I.