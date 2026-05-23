Dalla Strada al Palco Special finale: stasera, sabato 23 maggio, su Rai 1 in prima serata va in onda l’ultimo appuntamento del people show ideato da Carlo Conti e prodotto da Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me. In questa pagina trovate gli artisti in gara, la giuria, gli ospiti e l’aggiornamento in tempo reale del vincitore.

DALLA STRADA AL PALCO SPECIAL FINALE: AGGIORNAMENTO IN DIRETTALa diretta della finale di Dalla Strada al Palco Special viene aggiornata durante la messa in onda. Il vincitore sarà annunciato a fine serata e inserito in apertura della pagina.

Per recuperare i contenuti delle scorse edizioni potete leggere la storia di Selma Ezzine, vincitrice di Dalla Strada al Palco 2025 e tutti i nostri articoli sul programma nella sezione Dalla Strada al Palco.

Dalla Strada al Palco Special finale stasera 23 maggio su Rai 1

La finale di Dalla Strada al Palco Special va in onda sabato 23 maggio 2026 in prima serata su Rai 1, dalle 21:30. La puntata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay.

Il programma è il people show ideato da Carlo Conti, dedicato agli artisti di strada italiani che hanno l’opportunità di salire su un grande palco televisivo per raccontare la propria storia e mettere in mostra il proprio talento. La produzione è di Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by Me.

La giuria di Dalla Strada al Palco Special finale 2026

Per la finale, la giuria che decreterà il vincitore è composta da Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero, Enrico Brignano e Nek, già protagonista delle precedenti edizioni nel ruolo di conduttore. Il voto della giuria sarà svelato solo alla fine della puntata e per questa occasione avrà valore triplo. Durante le esibizioni a votare è solo il pubblico in studio.

Gli ospiti della finale di Dalla Strada al Palco Special

A impreziosire le performance degli artisti in gara saliranno sul palco numerosi ospiti: Marco Masini, Mario Biondi, Michele Bravi, Pierdavide Carone, Mowgli, Luca Gaudiano, la Banda dell’Esercito Italiano, Anna Chiara Amirante, Vittorio Grigolo, Carly Paoli, Vincenzo De Lucia, Lou Bega, Greta Zuccarello e Selma, vincitrice dell’edizione 2025.

Ad accompagnare gli artisti, come in tutte le puntate, la band dal vivo diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Dalla Strada al Palco Special finale: l’ordine delle esibizioni

L’ordine delle esibizioni degli artisti in gara nella finale di Dalla Strada al Palco Special viene aggiornato durante la diretta in tempo reale.

La Maria, Pierino e Cesare – Va, pensiero (dal Nabucco di Giuseppe Verdi ) – accompagnati dalla Banda dell’Esercito Italiano diretta dal Maestro Enrico Melozzi . La famiglia viene dal Venezuela: i genitori erano coristi nel proprio Paese, ma dopo l’arrivo di un regime totalitario sono stati definiti “traditori della patria” e costretti a fuggire in Italia. Da allora cantano in strada con il figlio Cesare. Punteggio pubblico: 1373 Matteo (break dance e tip tap) – si esibisce mentre Selma canta I Never Can Say Goodbye di Gloria Gaynor . Matteo ha 24 anni, viene da Trieste. È stato un bambino molto fragile a causa della tossicodipendenza del padre, oggi detenuto. I valori glieli hanno trasmessi la madre e la nonna. Punteggio pubblico: 1352 Valentina Padellini e Lucio (duo professionale di acrobati di circo contemporaneo) – si esibiscono accompagnati da Michele Bravi , cantante preferito di Valentina, che canta Il diario degli errori . Valentina ha 31 anni e viene dalla provincia di Firenze, Lucio ha 29 anni e viene dal Trentino. Stanno insieme da sette mesi. Punteggio pubblico: 1434



La scaletta è in aggiornamento durante la serata.

Il vincitore di Dalla Strada al Palco Special 2026

Il vincitore della finale di Dalla Strada al Palco Special sarà annunciato a fine puntata e inserito qui in tempo reale.

In aggiornamento al termine della serata.

Dove vedere Dalla Strada al Palco Special in tv e streaming

Dalla Strada al Palco Special chiude stasera, sabato 23 maggio, in prima serata su Rai 1 dalle 21:30. La puntata è disponibile anche in streaming, in diretta e on demand, su RaiPlay.