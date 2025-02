Selma Ezzine duetta con BigMama e vince Dalla Strada al Palco 2025, la sua storia

Selma Ezzine vince la quarta edizione del programma che premia gli artisti di strada, Dalla Strada al Palco 2025: il trionfo della giovane artista.

Si è conclusa la quarta edizione di Dalla Strada al Palco, il talent show che vede tra gli ideatori Carlo Conti. Pochi minuti dopo la mezzanotte tra venerdì e sabato, i conduttori Nek e Bianca Guaccero hanno annunciato il vincitore della finale: la giovane cantante Selma Ezzine.

Tra gli ospiti della serata: Katia Ricciarelli, Ron, Fausto Leali, Amii Stewart, Giusy Ferreri, Eiffel 65, Lorenzo Licitra, il quartetto d’archi Alter Echo e i ballerini Tommaso Stanzani e Angelica Gismondo. Tra i “passanti famosi” che hanno contribuito a decretare il vincitore, Luca Argentero, Massimo Lopez ed Ema Stokholma.

Selma Ezzine ha totalizzato 841 punti contro gli 801 della seconda classificata, Denisa Cartasu.

CHI È SELMA EZZINE, vincitrice di dalla strada al palco 2025

Selma Ezzine, nata nel 2005 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Di origini marocchine da parte di padre, è cresciuta in un ambiente familiare in cui la musica ha sempre avuto un ruolo importante.

Dopo aver frequentato un liceo musicale, ha proseguito gli studi iscrivendosi alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, l’amore per la musica ha preso il sopravvento, spingendola a lasciare l’università per dedicarsi completamente alla sua carriera artistica.

“Quando ho lasciato l’università pensavo che i miei genitori non fossero fieri di me. Mio padre, però, mi ha detto: ‘Se la tua strada è il canto la devi seguire e basta’.”

Oggi Selma si mantiene grazie alla sua voce, esibendosi in eventi, matrimoni e serate. Nel corso dell’estate 2024 ha sperimentato l’esperienza della musica di strada, suonando in Puglia insieme al suo amico e collega Marco Zollo.

Riguardo a quest’esperienza ha dichiarato:

“Esibirmi su questo palco è stato emozionantissimo. Credo poco in me stessa, non mi aspettavo proprio il calore delle persone, i loro applausi. Mi sono sentita soprattutto protetta e non giudicata. La prima cosa che ho fatto subito dopo essere uscita dallo studio è chiamare i miei genitori.”

Un duetto vincente con BigMama

Nella serata finale, Selma ha lasciato il segno con un’energica interpretazione di Lady Marmalade, esibendosi in coppia con BigMama. La performance ha entusiasmato il pubblico in studio e i “passanti importanti” della serata, tra cui Luca Argentero, Massimo Lopez ed Ema Stokholma.

Nelle precedenti puntate, Selma aveva impressionato con la sua interpretazione di Greatest Love of All di Whitney Houston, ottenendo una standing ovation dal pubblico.

Selma Ezzine ha ricevuto il trofeo e il montepremi di 10.000 euro in gettoni d’oro e dedicato la vittoria a “Giorgio”, una persona speciale per lei.