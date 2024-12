“Dalla Strada al Palco” approda su Rai 1: Nek torna alla guida con Bianca Guaccero al suo fianco

Dalla strada al palco: il talent show che celebra gli artisti di strada si sposta su Rai 1 e al conduttore, il cantautore Nek, si affianca Bianca Guaccero fresca vincitrice di Ballando con le stelle 2024.

Il talent offre a cantanti, musicisti e artisti di strada la possibilità di esibirsi e raccontarsi in un contesto diverso da quello a cui sono abituati: un grande palco televisivo.

Lo studio, ispirato alle piazze italiane, ospita un pubblico che ascolta le storie e ammira le performance degli artisti in gara. Alla fine di ogni puntata, attraverso una votazione, vengono scelti i migliori concorrenti.

Inoltre, ospiti speciali chiamati “passanti importanti” selezionano un ultimo finalista tra coloro che non hanno ottenuto il punteggio più alto. Il premio per il vincitore è il titolo di Miglior artista di strada d’Italia (per la televisione, giusto specificarlo) e un cappello contenente un montepremi di 10.000 euro.

Il programma è un format musicale ideato come Ora o mai più e The Band da Carlo Conti. La direzione musicale è stata affidata al maestro Enrico Melozzi nella prima edizione, mentre dalla seconda è passata al maestro Luca Chiaravalli.

Dalla strada al palco 2025: su Rai 1 con nek e Bianca Guaccero

Dopo tre edizioni di successo su Rai 2, con una media di oltre un milione di telespettatori e uno share tra il 6% e il 9%, Dalla strada al palco approda su Rai 1 a partire dal 10 gennaio 2025. La quarta edizione vedrà Nek affiancato da Bianca Guaccero, come annunciato durante la finale di Ballando con le stelle.

Ecco le dichiarazioni rilasciate dai conduttori proprio nella serata finale del programma di Milly Carlucci:

Nek:

“Sono molto felice che ci sia Bianca. La conoscete tutti: grande caparbietà, grande impegno. È una donna strutturata, una mamma. Sarà un piacere condurre insieme questa nuova edizione di Dalla strada al palco, un programma che celebra gli artisti di strada.”

Bianca Guaccero:

“Mi ha fatto una promessa, che ballerà con me. Ci sarà anche una sorpresa che riguarda Giovanni. Non dico altro. Ci tenevo, Milly, a ringraziarti. Voglio ringraziare questo programma perché mi ha ridato veramente una gioia, un amore, una luce. Quello che accade oggi è anche grazie a te. Grazie, Milly.”

Le prime tre edizioni del programma hanno visto trionfare: