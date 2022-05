The Band – la finale: il resoconto delle esibizioni che hanno portato alla vittoria di Isoladellerose

The Band finale. Dopo quattro puntate Montecatini Terme si chiude a Roma il talent show di Carlo Conti dedicato ai gruppi musicali. A vincere il gruppo con Enrico Nigiotti nelle vesti di tutor… Isoladellerose.

Ultimo appuntamento con il programma ideato da Carlo Conti che vede otto cantanti calarsi nella parte di tutor di altrettante band giudicate, oltre che dai tutor stesso (eccetto il proprio) da una super giuria formata da Gianna Nannini, Carlo Verdone e Asia Argento.

Tra i tutor Rocco Tanica, positivo al Covid, è in collegamento da casa. Scopriamo la classifica totale delle prime quattro puntate con un parimerito:

Isoladellerose 189 Cherry Bombs 186 punti Anxya Lytics 181 punti Acthung Babies 172 ounti JF Band – Mons 168 punti Living dolls 162 punti N’Ice Cream 150 punti

Inizia la gara…

The band finale

Partono i N’Ice Cream di Irene Grandi che si esibiscono con la propria tutor sulle note di Canzone Intelligente di Cochi e Renato. Per Carlo Verdone sono molto migliorati e Asia si è divertita.

Ecco i voti dei tutor:

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 5

Totale: 30

Il secondo brano, il cavallo di battaglia, è Amore disperato di Nada.

Tocca a Isoladellerose di Enrico Nigiotti che cantano un brano del loro tutor, Nonno hollywood, che il batterista dedica ai nonni che non ci sono più, ed Enrico ai tanti nonni morti da soli durante la pandemia. Verdone non conosceva il pezzo ed è rimasto colpito da questa versione. Per Gianna la canzone è molto toccante ma le è arrivato solo “il Nigio“.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 5

Rocco Tanica 5

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Totale: 32

Il cavallo di battaglia scelto è Credimi ancora di Marco Mengoni.

È la volta degli Anxia Lytics di Dolcenera. Il brano è Com’è straordinaria la vita presentata a Sanremo dalla loro tutor nel 2006. Per Gianna l’esibizione è stata bella anche perché, steccata alla tutor, Dolcenera non ha fatto la protagonista. Anche per gli altri due giudici l’esibizione è stata ottima.

Marco Masini 5

Giusy Ferreri 5

Rocco Tanica 5

Federico Zampaglione 5

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Enrico Nigiotti 5

Totale: 40

Il cavallo di battagli scelto è A mano a mano di Riccardo Cocciante riproposto da Rino Gaetano.

Tocca alle Cherry Bombs di Giusy Ferreri. Il brano che cantano con Giusy è Novembre. Alla Nannini mancava la dinamica anche se ama la canzone. Anche Asia ama molto la canzone ma non è riuscita ad emozionarsi con questa versione.

Marco Masini 4

Rocco Tanica 4

Federico Zampaglione 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale: 30

Il cavallo di battaglia è Beatiful di Christina Aguilera.

Tocca a Federico Zampaglione con la JF Band. Il brano è Due destini. Critica della Nannini… secondo lei il pezzo è un capolavoro ma “con tutti questi caxxo di talent che si fanno in cui si fanno cover che hanno il paragone con l’originale è difficile crescere. Anche se apprezza la crescita…”

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Rocco Tanica 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale: 29 punti

Il cavallo di battaglia scelto è Un’estate fa di Franco Califano.

Marco Masini ha scelto per i Mons un brano di Sanremo 1994 passato alla storia… Signor tenente di Giorgio Faletti. Gianna li trova la band più strutturati… Asia fa i complimenti al tour per non aver scelto una sua canzone e per essere stato al piano e cori, in disparte.

Giusy Ferreri 5

Federico Zampaglione 4

Rocco Tanica 4

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 5

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 5

Totale: 32 punti

Un brano di Franco Battiato è il cavallo di battaglia di questa sera.

Penultima band ad esibirsi le Living dolls di Francesco Sarcina. Il brano scelto è Dedicato a te de Le Vibrazioni. Per i giurati l’esibizione non è eccellente in quanto la tonalità di Sarcina non è adatta alla cantante del gruppo.

Marco Masini 4

Giusy Ferreri 4

Federico Zampaglione 4

Rocco Tanica 4

Irene Grandi 4

Dolcenera 4

Enrico Nigiotti 4

Totale: 28 punti

Cavallo di battaglia è Wanna what a love dei Led Zeppelin.

Chiude la prima parte della gara Rocco Tanica con Acthung Babies. Viene svelato di chi dei componenti della band è il figlio di Peppino Di Capri. Il brano scelto per questa sera è With or without you degli U2. La Nannini ci è rimasta male per l’inversione di rotta di nuovo verso l’inglese e gli U2. Anche Asia Argento è d’accordo con la rocker.

Marco Masini 3

Giusy Ferreri 5

Federico Zampaglione 3

Francesco Sarcina 5

Irene Grandi 3

Dolcenera 3

Enrico Nigiotti 3

Totale: 25 punti

Chiudono con La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Saranno solo tre le band che disputeranno la sfida finale con il proprio inedito (anche se tutti i brani inediti di ogni band potranno essere ascoltati su Rai Play). Prima di scoprire chi passa arriva il momento della premiazione della band ideale, uno per ogni strumento. La band ideale scelta dal Maestro Pinuccio Pierazzoli è formata da:

Miglior batterista: Iacopo Volpini de Isoladellerose

de Miglior bassista: Marco Gabbarino dei Mons

dei Miglior Tastierista: Claudia Campolongo delle Cherry Bombs

delle Miglior chiatarrista: ex equo tra Edoardo Faiella degli Acthung ed Eliana Carneliutti delle Living dolls

degli ed delle Miglior Voce: Alessia Gerardi degli Anxia Lytics

Insieme hanno preparato un’esibizione corale su America di Gianna Nannini. Clicca in basso su continua per le classifiche e i vincitori.