Ora o mai più torna nel 2025: coach, cast e novità della terza edizione

A gennaio 2025, a quasi cinque anni dall’ultima edizione, tornerà in onda sulla Rai 1 dei programmi più amati, ma anche più criticati sui social: Ora o mai più. Nuovo conduttore, nuovi coach e tanti talenti in cerca di una seconda opportunità per riproporre la propria musica.

Era il 2018 quando Carlo Conti e Pasquale Romano idearono Ora o mai più, affidandone la conduzione ad Amadeus. Il format vede otto cantanti, ormai lontani dal successo – artisti che hanno inciso o scritto canzoni molto popolari, o magari lanciato una sola grande hit – rimettersi in gioco sotto la guida di celebri coach, con l’obiettivo di ritrovare la strada del successo.

Le prime due edizioni furono vinte da Lisa e Paolo Vallesi e videro partecipare artisti come Silvia Salemi, Jessica Morlacchi, Donatella Milani, i Jalisse, Massimo Di Cataldo, Valeria Rossi, Annalisa Minetti e molti altri.

Quando Amadeus prese in mano il Festival di Sanremo nel 2020, il programma fu “messo in soffitta” dalla Rai. Non mancarono le polemiche, come quelle della vincitrice della prima edizione, Lisa (terza classificata a Sanremo 1998 e sesta nel 2003), che accusò Amadeus di essere ipocrita: dopo aver dichiarato la volontà di vederla a Sanremo, non la scelse poi come direttore artistico del festival (qui l’articolo di approfondimento).

Ma chi condurrà la terza edizione di Ora o mai più, chi saranno i coach e, soprattutto, i cantanti in gara? A svelarlo sono stati TvBlog e Biccy.it.

