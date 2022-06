Dopo “The Band” Carlo Conti ci riprova con “Dalla strada al palco”, nuovo talent con alla guida un famoso cantante

Dalla strada al palco è il titolo del nuovo talent show in partenza per l’estate nella prima serata di Rai2. Un programma ideato da Carlo Conti che vedrà però alla guida un amatissimo cantautore che negli ultimi anni si è più volte cimentato alla conduzione… Nek.

Carlo Conti quindi, dopo il flop (una media di poco più di 2 milioni di ascoltatori) di The Band, ci riprova con il mondo dei talent.

Nel titolo del programma, Dalla strada al palco, racchiude il concept… prendere i tanti artisti di strada italiani, i Buskers, e presentarli al grande pubblico facendoli confrontare tra loro in una gara che vedrà un solo vincitore aggiudicarsi il montepremi.

L’idea del programma ovviamente è venuta in mente a Carlo Conti prendendo come ispirazione il successo dei Måneskin, partiti dalla strada, per la precisione via del Corso a Roma, e arrivati ai grandi palchi internazionali passando da X Factor, Sanremo ed Eurovision.

A condurre, come detto in apertura, ci sarà Nek che torna alla conduzione dopo gli speciali dei Music Awards condotti negli ultimi due anni. Ma come funzionerà il programma?

Dalla strada al palco: scopriamo come funzionerà…

Lo show andrà in onda in prima serata su Rai2 quest’estate e dovrebbe articolarsi in un paio di puntate che vedranno i cantanti scelti sfidarsi tra di loro (forse una cosa che “cozza” un po’ con lo spirito dei buskers che si esibiscono per strada senza mai farsi concorrenza ma anzi, spesso collaborando tra loro).

A fare da giuria questa volta, al contrario di The Band, non ci sarà una giuria di personaggi noti ma sarà il pubblico a scegliere, un po’ in stile La Corrida per intenderci. Il vincitore conquisterà un montepremi.