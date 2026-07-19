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Noemi cade dal palco a San Salvo Marina: trasportata in ospedale, concerto sospeso

Il concerto era l'appuntamento di punta dell'estate di San Salvo Marina.

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Noemi nella foto promo del nuovo singolo Tu cosa fai questa sera, in ambientazione notturna blu
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Paura a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, durante il concerto di Noemi di domenica 19 luglio. La cantante romana è caduta dal palco nel finale dello spettacolo, mentre ringraziava il pubblico dopo aver cantato Briciole. Secondo quanto emerge dai video diffusi sui social nelle ore successive, sarebbe stata poi trasportata all’ospedale San Pio di Vasto.

La dinamica, ricostruibile dai video girati dal pubblico e diffusi in rete, è quella di un incidente banale e per questo ancora più insidioso. Noemi, con gli occhiali da sole indossati anche in fase serale, stava avanzando verso il bordo del palco per applaudire il pubblico al termine dell’esibizione di Briciole. Non si sarebbe accorta di dove finisse la pedana ed è caduta di sotto.

Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali né da parte dell’artista né dello staff. Le informazioni sul trasporto in ospedale circolano al momento solo attraverso i social e le testimonianze del pubblico presente, e non risultano confermate da fonti dirette. Aggiorneremo l’articolo appena arriveranno indicazioni ufficiali sulle sue condizioni.

Il concerto di San Salvo Marina e il tour estivo

La data di San Salvo era l’appuntamento di punta del cartellone estivo 2026 del Comune, presentato lo scorso giugno dalla sindaca Emanuela De Nicolis. Il concerto rientra nel NOEMI LIVE 2026, il tour prodotto da Friends & Partners partito l’8 luglio da Udine, che porterà la cantante nei principali festival estivi italiani prima dei due appuntamenti nei teatri: il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano e il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Il 2026 è per Noemi la prosecuzione di una stagione intensa, dopo il tour indoor chiuso al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. Il calendario di quest’anno unisce le piazze estive agli appuntamenti nei teatri.

Si attende ora di capire quali siano le condizioni della cantante, che secondo il calendario del tour dovrebbe tornare sul palco il 1 agosto a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, per la rassegna Etna in Scena, per poi proseguire il 4 e il 6 agosto allo Stadio Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi. Al momento non risultano comunicazioni su eventuali variazioni di calendario.

Qui trovate tutte le date del tour 2026 di Noemi.

Non è il primo caso sui palchi italiani

Le cadute dal palco durante i live sono un incidente più frequente di quanto si pensi, e quasi sempre legato alle stesse condizioni: luci puntate, buio oltre il bordo, pedane senza segnalazione visibile. Nel maggio 2022 Massimo Ranieri cadde durante lo spettacolo Sogno o son desto a Napoli, riportando la frattura di una costola: ne avevamo parlato qui.

 

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