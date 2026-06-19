Testo e significato di QUANDO DORME LA CITTÀ, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.
Una canzone d’amore notturna, fatta di macchine ferme e di ore in cui la città dorme, dove Ultimo torna a una delle sue immagini più riconoscibili: il pianoforte come ponte verso la persona che manca.
Ultimo – Quando dorme la città: il significato del brano
Il brano racconta un amore vissuto nei ritagli, nelle ore in cui tutto il resto si ferma. La scena è quella di due persone sole in macchina di notte, che vorrebbero fermare il tempo prima che gli anni complichino tutto. La domanda che torna nel ritornello, “Ti va di amarmi? Adesso ed oltre gli anni”, è una richiesta diretta, senza filtri, che mette l’amore alla prova della durata.
Il testo di Quando dorme la città
Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.
Pensavo nonostante ciò che dico io di lei
Mi basta questo sguardo
Non so com’è che tu fai
Mi porti in una rampa che da solo non farei
Per coprirti quando dormi
Non sai cosa io darei
Lo sai che è matematica la vita che c’è in noi
È tutto molto semplice
Tu credi e giocherai
A dadi col destino
Se non vinci griderai
Scoprendo che il sorriso
Se non c’è, tu poi lo crei
Eccomi
Ho ancora quel vecchio difetto di perdermi
Ma volevo parlare di te
Ridi ancora per non piangere
Ci pensi mai tu a quel primo caffè?
Vivimi di notte
Quando dorme la città
E siamo soli in macchina
Fermiamo il nostro tempo prima che
Il tempo complica ogni inizio con l’età
Ti va di amarmi?
Adesso ed oltre gli anni
Ti va di amarmi?
Ridi ancora per non piangere
Ma ci pensi mai oggi che giorno è
Pensavo che ora scrivo
E rendo suono questa idea
È magico sapere che qui dentro tu sei mia
Per questo vado spesso al pianoforte se mi manchi
Perché scrivo e penso a te
E per magia non sei distante
Eccomi
Ho ancora quel vecchio difetto di perdermi
Ma volevo parlare di te
E ancora il tuo numero il 23
Ma ci pensi mai oggi che giorno è?
Vivimi di notte
Quando dorme la città
E siamo soli in macchina
Fermiamo il nostro tempo prima che
Il tempo complica ogni
ogni inizio con l’età
Ti va di amarmi?
Adesso ed oltre gli anni
Ti va di amarmi?
Ridi ancora per non piangere
Ma ci pensi mai a quel primo caffè
Io sì