Testo e significato di QUANDO DORME LA CITTÀ, brano contenuto nel nuovo album di Ultimo IL GIORNO CHE ASPETTAVO, fuori da oggi 19 giugno 2026 per Ultimo Records. È il settimo disco di inediti del cantautore romano (Niccolò Moriconi), che arriva a due anni da ALTROVE e a pochi giorni dal concerto di Tor Vergata del 4 luglio.

Una canzone d’amore notturna, fatta di macchine ferme e di ore in cui la città dorme, dove Ultimo torna a una delle sue immagini più riconoscibili: il pianoforte come ponte verso la persona che manca.

Ultimo – Quando dorme la città : il significato del brano

Il brano racconta un amore vissuto nei ritagli, nelle ore in cui tutto il resto si ferma. La scena è quella di due persone sole in macchina di notte, che vorrebbero fermare il tempo prima che gli anni complichino tutto. La domanda che torna nel ritornello, “Ti va di amarmi? Adesso ed oltre gli anni”, è una richiesta diretta, senza filtri, che mette l’amore alla prova della durata.

Il testo di Quando dorme la città

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Pensavo nonostante ciò che dico io di lei

Mi basta questo sguardo

Non so com’è che tu fai

Mi porti in una rampa che da solo non farei

Per coprirti quando dormi

Non sai cosa io darei

Lo sai che è matematica la vita che c’è in noi

È tutto molto semplice

Tu credi e giocherai

A dadi col destino

Se non vinci griderai

Scoprendo che il sorriso

Se non c’è, tu poi lo crei

Eccomi

Ho ancora quel vecchio difetto di perdermi

Ma volevo parlare di te

Ridi ancora per non piangere

Ci pensi mai tu a quel primo caffè?

Vivimi di notte

Quando dorme la città

E siamo soli in macchina

Fermiamo il nostro tempo prima che

Il tempo complica ogni inizio con l’età

Ti va di amarmi?

Adesso ed oltre gli anni

Ti va di amarmi?

Ridi ancora per non piangere

Ma ci pensi mai oggi che giorno è

Pensavo che ora scrivo

E rendo suono questa idea

È magico sapere che qui dentro tu sei mia

Per questo vado spesso al pianoforte se mi manchi

Perché scrivo e penso a te

E per magia non sei distante

Eccomi

Ho ancora quel vecchio difetto di perdermi

Ma volevo parlare di te

E ancora il tuo numero il 23

Ma ci pensi mai oggi che giorno è?

Vivimi di notte

Quando dorme la città

E siamo soli in macchina

Fermiamo il nostro tempo prima che

Il tempo complica ogni

ogni inizio con l’età

Ti va di amarmi?

Adesso ed oltre gli anni

Ti va di amarmi?

Ridi ancora per non piangere

Ma ci pensi mai a quel primo caffè

Io sì