Classifica vendita album 1° semestre 2026

Il 2025 lo avevamo chiuso con un cantautore pop, Olly, in testa sia agli album sia ai singoli, in mezzo a una Top 10 dove il rap resisteva con otto dischi su dieci. Il primo semestre del 2026 ribalta anche quella parvenza di equilibrio: in vetta alla classifica FIMI/NIQ degli album (dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026) non c’è più il pop, c’è l’urban. E c’è un dato che torna simile (o quasi), anno dopo anno: in Top 10 non c’è nemmeno una donna.

Il comunicato ufficiale parla di “urban e pop” che dominano. La prima parola è giusta, la seconda un po’ meno: guardando i dischi che contano davvero, il pop è ai margini.

Album: comanda Kid Yugi, l’urban travolge

Al primo posto del semestre c’è Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono, cinque settimane in vetta e la conferma di un “nuovo” rapper che è arrivato a guidare il mercato. Dietro di lui Geolier con Tutto è possibile e Shiva con Vangelo, sette volte numero uno nella classifica settimanale.

La Top 10 è abbastanza chiara nei suoi verdetti: sette album su dieci sono urban o rap. Oltre a Kid Yugi, Geolier (presente due volte, con Dio lo sa – Atto II al decimo posto) e Shiva ci sono Artie 5ive, Tony Boy e l’unico internazionale del gruppo, il reggaeton di Bad Bunny. Gli unici tre dischi lontani dal rap sono Tutta vita (Sempre) di Olly (4°) e Comuni immortali di Achille Lauro (6°), entrambi pop, più il cantautorato di Bresh con Mediterraneo (Dopo il mare) (8°). Nient’altro.

Questa la Top 10 completa:

1. Anche gli eroi muoiono – Kid Yugi

2. Tutto è possibile – Geolier

3. Vangelo – Shiva

4. Tutta vita (Sempre) – Olly

5. Debí Tirar Más Fotos – Bad Bunny

6. Comuni immortali – Achille Lauro

7. La Bellavita – Artie 5ive

8. Mediterraneo (Dopo il mare) – Bresh

9. Trauma – Tony Boy

10. Dio lo sa – Atto II – Geolier

Nessuna donna in Top 10, la prima è Madame al 19

È il dato che dovrebbe far discutere più di ogni altro. Nella Top 10 degli album più venduti del semestre non c’è una sola artista donna. La prima è Madame, che compare al diciannovesimo posto con Disincanto. Per trovarne una in vetta bisognerebbe risalire parecchio indietro nel tempo.

In tutta la Top 100 gli album firmati da donne sono appena dieci, e a parte Madame arrivano tutti dalla seconda metà della classifica: Annalisa (presente due volte), Anna, Giorgia, Serena Brancale, Elodie, più le internazionali Taylor Swift, Olivia Dean e Rosalía. Dieci dischi su cento, in un mercato che di artiste ne ha, e brave. Semplicemente, non vendono album come i colleghi uomini.

Nella pagina successiva la Top 100 completa, gli artisti e le case discografiche con più dischi in classifica, e la classifica del fisico.