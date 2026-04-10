Shiva ha fatto una scelta, e come tutte le scelte nette, sta spaccando il pubblico in due. A poche ore dall’uscita, Vangelo di Shiva è già il disco più discusso del momento nel rap italiano. Fuori dal 10 aprile per Milano Ovest / Sony Music, l’ottavo album in dieci anni di carriera di Andrea Arrigoni arriva sul mercato con una storia già complicata alle spalle: la comunicazione di un pre-order certificato disco d’oro, poi messa in discussione dalla mancata conferma ufficiale della FIMI, ha aggiunto benzina a un fuoco che bruciava già da settimane. Ma la polemica sulle certificazioni è solo il contorno. Il piatto principale è un disco che, nel bene o nel male, non lascia indifferenti.

Un manifesto, non un album

Vangelo nasce come dichiarazione d’intenti. Le quattro edizioni limitate in copertina – Tradimento, Condanna, Morte, Resurrezione – non sono un’operazione di marketing casuale: tracciano una parabola narrativa precisa, quella di un artista che ha attraversato il fuoco (la condanna a nove anni in primo grado, poi ridotta, il cancro di un fratello) e che ora vuole raccontare la risalita. Shiva stesso, nei giorni prima dell’uscita, aveva commentato sotto post di vari artisti citando versetti dei Vangeli. Il disco era già una performance prima di esistere.

Quarantacinque minuti, tredici tracce, sei featuring che coprono ogni angolo del mercato: ANNA, Geolier, Kid Yugi, Lazza, Sfera Ebbasta e un inaspettato Tiziano Ferro. La produzione è affidata principalmente a Drillionaire, con contributi di Toro2x, Adam11, GG e ZAZU. Il risultato è un disco curato, lucidato, pensato per dominare le playlist e sfondare nel mainstream assoluto. Ed è esattamente questo il problema, per chi lo critica.

Shiva – Vangelo I numeri streaming della prima ora su Spotify

Guardando i dati registrati su Spotify nella prima ora dalla pubblicazione, le tracce inedite si posizionano su cifre coerenti con un esordio di questo peso, viaggiando in una forchetta tra i 16.000 e i 46.000 stream. L’eccezione fisiologica è rappresentata dalla traccia numero 6, Take 6: essendo uscita come singolo a fine novembre 2025, porta in dote all’album gli oltre 16,7 milioni di ascolti pregressi accumulati nei mesi precedenti, come da prassi per le piattaforme di streaming.

Ecco il dettaglio degli ascolti nella prima ora:

Traccia Titolo Featuring Ascolti 1 V per Vangelo – 46.559 2 Polvere Rosa – 39.879 3 Obsessed ANNA 39.506 4 Peccati – 34.894 5 Bad Bad Bad Geolier 34.130 6 Take 6 – 16.717.712* 7 Dio Esiste – 29.349 8 Babyface Kid Yugi 34.067 9 Spie – 28.171 10 Bacio di Giuda Tiziano Ferro 25.305 11 Mayday Lazza, Sfera Ebbasta 32.053 12 Risorgere – 19.234 13 Coscienza – 16.966

*Singolo già edito a novembre 2025

Il centro del disco: “Dio Esiste”

Prima di entrare nel dibattito, vale la pena fermarsi sul brano che quasi tutti, anche i più critici, salvano: Dio Esiste. Sei minuti e cinquantuno secondi in cui Shiva abbassa la guardia in modo che non si era mai visto nei suoi lavori precedenti. L’ammissione di aver pregato solo nella disgrazia, il riferimento diretto al cancro del fratello, i nove anni di condanna in primo grado come punto di rottura: qui non c’è posing, non c’è costruzione di immagine. C’è un uomo che fa i conti con qualcosa che non si può controllare. “Sono il tipo sbagliato da evitare per tua figlia” non è più un vanto da gangsta, ma una presa di coscienza malinconica. È il brano che giustifica il titolo del disco, e forse l’unico in cui la promessa di redenzione suona davvero credibile.

Newsic, nella sua recensione traccia per traccia firmata da Gabriele Zanovello, lo definisce “il centro vero del disco” e gli assegna 9/10: “Si mette a nudo, parla con Dio o contro Dio, non è chiaro e forse è questo il punto. Finale corale che allarga tutto, sembra un viaggio dentro la sua testa.” Anche Coscienza, traccia di chiusura, riceve lo stesso voto: “Diretta, senza filtri. Beat, parole, intenzione: tutto allineato. Qui non si nasconde.”

Il nodo dei featuring: chi funziona e chi no

Il parterre degli ospiti è il punto più discusso del disco, e non solo in senso positivo. Su questo c’è una convergenza sorprendente tra chi promuove e chi boccia l’album: Tiziano Ferro e Kid Yugi sono i featuring che funzionano. Gli altri, meno.

Bacio di Giuda con Tiziano Ferro è il cortocircuito più riuscito del disco. Due mondi che sulla carta avrebbero dovuto respingersi e che invece creano qualcosa di inaspettato: il pianoforte che entra a cucire le strofe, il finale introspettivo tra fede e tradimento. Newsic lo definisce “il simbolo definitivo del Nuovo Shiva: la trap che cerca la nobilitazione del pop d’autore.” Persino il recensore più duro su Album of the Year, che assegna al disco un 45/100, salva solo questo: “Il feat migliore lo ha fatto il grandissimo Tiziano Ferro, che fa capire come si fa musica.”

Babyface con Kid Yugi funziona per ragioni diverse: la voce di Yugi porta una freschezza che sporca il pezzo nel senso giusto, impedendogli di suonare troppo celebrativo. È uno dei brani più apprezzati trasversalmente nelle prime ore di ascolto.

Il problema è tutto il resto. Obsessed con ANNA è il brano con il voto più basso su Album of the Year (41/100), Bad Bad Bad con Geolier viene definito da Newsic “un instant classic programmato a tavolino”, e Mayday con Lazza e Sfera Ebbasta – che sulla carta dovrebbe essere il pezzo più esplosivo del disco – scivola via senza lasciare il segno.

shiva – vangelo: “Un disco furbo”: la critica più tagliente

La recensione più condivisa nelle prime ore non arriva da una testata, ma da un commento Instagram dell’account lostmediait, firmato da @saponticelli, che ha raccolto quasi cinquemila like in poche ore. Vale la pena citarla per esteso perché sintetizza meglio di qualsiasi recensione professionale la posizione critica più articolata:

“Vangelo non è un brutto disco. È un disco furbo. E la furbizia, nel rap italiano, è diventata una pandemia. Shiva ha scelto la strada del compromesso, la strada del disco che dà a tutti quello che vuole senza scontentare nessuno: alla critica il pacchetto ‘introspettivo’, al pubblico fedele il solito Shiva ripulito e impacchettato meglio, a sé stesso la possibilità di raccontarsi di aver fatto un passo avanti senza aver davvero fatto i conti con tutto ciò che quel passo comporterebbe. La cosa più triste è che lui stesso sembra rendersene conto: si sente nei pezzi. Porsi le domande però non basta, se le risposte che dai sono le stesse di sempre.”

È una critica che colpisce perché non è generica. Non dice che il disco fa schifo: dice che è calcolato. E il calcolo, nel rap, è la cosa che il pubblico storico perdona meno.

La spaccatura in vangelo: chi lo difende e perché

Dall’altra parte ci sono altrettante voci, e non sono solo quelle della fanbase più giovane. C’è chi legge Vangelo come un’evoluzione necessaria, un artista che ha capito di non poter restare confinato nel recinto del rap di strada dopo quello che ha vissuto. “Sto cambiando il messaggio aprendo gli occhi al pubblico che si lamenta sempre anche se mi metto a nudo” – questa frase di Shiva in Dio Esiste è diventata la risposta automatica dei fan a qualsiasi critica sui social.

C’è poi chi difende il disco su basi puramente musicali, senza entrare nella questione dell’autenticità: “La musica può piacere anche solo per come suona, non deve per forza dire qualcosa di assurdo nei testi. Preferisco uno Shiva che dice tre parole ma con quelle tre parole dice concetti che capisce chiunque, rispetto a chiunque altro che fa mille giri di parole per esprimere un concetto semplice e un 10% della gente capisce.” È un argomento legittimo, e probabilmente è quello che guida la maggioranza silenziosa degli ascoltatori che non commentano sui social ma mettono il disco in loop.

Newsic, nella sua recensione complessiva con voto 7/10, offre forse la sintesi più equilibrata: “Vangelo non è un disco perfetto, è un’opera densa di contraddizioni esattamente come il ragazzo che l’ha scritta. Continue autocelebrazioni, ma alla fine c’è redenzione? Forse. C’è sicuramente l’evoluzione di un artista che ha capito che, per vincere davvero, non bastano i platini: serve un’anima, anche se graffiata, anche se esposta senza pudore al giudizio del mondo.”

La questione della coerenza: il vero problema

Al di là del dibattito sull’autenticità, c’è una critica tecnica che ricorre in quasi tutte le recensioni negative: Vangelo non ha una coerenza interna. L’alternarsi di atmosfere già conosciute nella carriera di Shiva, questa volta crea confusione e disordine.

È il prezzo da pagare quando si cerca di accontentare tutti. Le tracce più crude come Spie e V per Vangelo (entrambe con il voto più alto su Album of the Year, 61/100) convivono con le ballate melodiche che i puristi del rap trovano indigeribili. Il risultato è un disco che non è abbastanza rap per chi vuole il rap, non abbastanza pop per chi vuole il pop, e non abbastanza cantautorale per chi si aspettava la svolta definitiva promessa dal titolo. L’unico brano che sembra davvero fuori da questa logica è Dio Esiste, e non a caso è quello che salva tutti.

Un utente su Album of the Year ha sintetizzato il problema in modo brutale: “L’introspettività perde di credibilità quando apri i crediti dei brani e vedi 200 persone che hanno scritto la canzone con Shiva.” È una provocazione, ma tocca un punto reale: la scrittura collettiva, prassi ormai standard nel rap commerciale, mal si concilia con la narrazione del disco come confessione personale.

Il contesto: dove si inserisce Vangelo nella carriera di Shiva

Per capire perché questo disco divide così tanto, bisogna ricordare da dove viene Shiva. Milano Demons (2022) è il disco che lo ha consacrato, e ha appena raggiunto il quinto disco di platino. Milano Angels (2024) ha confermato la posizione. Santana Money Gang (2025) con Sfera Ebbasta era un progetto dichiaratamente commerciale. Vangelo doveva essere il salto di qualità definitivo, il disco che trasformava un rapper di successo in un artista con una visione.

Che ci sia riuscito o no è la domanda che resterà aperta per settimane. Quello che è certo è che il disco ha già fatto quello che pochissimi album riescono a fare: ha costretto tutti a prendere posizione. Luca Adani, durante un’analisi calcistica, ha citato Shiva spontaneamente: “Io non sono il Vangelo, il Vangelo è Shiva nel suo ultimo album.” Quando un commentatore sportivo usa il tuo disco come metafora, qualcosa hai fatto.

Forse, alla fine, la vera domanda su Vangelo non è se sia un bel disco o un disco furbo. La domanda è cosa chiediamo a un artista che ha vissuto sulla propria pelle esperienze che il 90% dei suoi colleghi si limita a recitare. Shiva ha scelto di non trasformare la sua vita in un manifesto dolente, preferendo impacchettare anche i momenti più bui in un prodotto che il suo pubblico giovanissimo può consumare senza troppi traumi. È una scelta artistica, commerciale, forse anche di autoprotezione. I numeri della prima ora dicono che ha avuto ragione lui. Resta solo un dubbio: quando hai il materiale umano per scrivere un brano come Dio Esiste, accontentarsi di dominare le playlist non è, in fondo, la più grande delle occasioni sprecate