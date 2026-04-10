10 Aprile 2026
di
Alvise Salerno
Pagelle Nuovi singoli
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10 Aprile 2026

New Music Friday 10 aprile 2026: le pagelle ai nuovi singoli con Mace, Michele Bravi, Paola Iezzi e Fellow

Voti e recensioni di All Music Italia ai nuovi singoli usciti il 10 aprile.

Pagelle Nuovi singoli di Alvise Salerno
Michele Bravi, Mace, Fellow, Chiara Iezzi e Alex Wyse nella foto di copertina del New Music Friday 10 aprile 2026 di All Music Italia
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New Music Friday: le pagelle di All Music Italia ai nuovi singoli italiani del 10 aprile 2026 a cura di Alvise Salerno, conduttore radiofonico e divulgatore musicale sul web che ogni settimana recensisce per noi le nuove uscite musicali italiane.

Il 10 aprile 2026 troviamo brani di Paola Iezzi, Mace, Michele Bravi, Joshua, Aiello, Alex Wyse e molti altri ancora.

Queste sono le pagelle della New Music Friday del 10 aprile 2026 dedicate ai nuovi singoli italiani usciti questa settimana.

All’interno delle categorie ogni brano verrà valutato con le stelle da 1 a 10 per far capire il livello di consiglio e bocciatura, più o meno grande/grave.

Naturalmente si tratta di opinioni personali, quindi vi invitiamo ad ascoltare i singoli e a farci sapere cosa ne pensate. Scopriamo insieme cosa c’è di interessante (o meno) nella musica di oggi. Iniziamo subito con i brani consigliati!

Elenco completo delle nuove uscite della settimana.

Cliccate in basso continua per le pagelle dei nuovi singoli del 10 aprile 2026.

Continua

All Music Italia

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