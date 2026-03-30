30 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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30 Marzo 2026

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 aprile 2026

Dal pop all’urban fino alla scena indipendente: tutte le nuove uscite italiane del New Music Friday del 3 aprile.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday 2 aprile: singoli più attesi settimana 14/2026
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Settimana 14 del 2026. Settimana nuova, nuove uscite. Il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni attesi e prime proposte che iniziano a muoversi anche in radio.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna progressivamente con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica completa delle novità discografiche in arrivo.

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