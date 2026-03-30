New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 3 aprile 2026

Settimana 14 del 2026. Settimana nuova, nuove uscite. Il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni attesi e prime proposte che iniziano a muoversi anche in radio.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna progressivamente con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica completa delle novità discografiche in arrivo.
Leggi le Pagelle nuovi singoli 27 marzo 2026 firmate da Alvise Salerno.
Non fidarti solo degli annunci: i numeri di Spotify e YouTube dicono la verità.
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