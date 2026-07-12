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Oriana Meo
Caporedattore
Radio Date
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New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 29 del 2026

Tutti i singoli italiani in uscita nella settimana 29 del 2026, aggiornati giorno per giorno fino al 17 luglio.

Radio Date di Oriana Meo
New Music Friday settimana 29 2026 Radio Date
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Settimana 29 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.

Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.

📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?

Leggi le pagelle

sabato 11 luglio 2026

  • Shark Emcee – Strong

lunedì 13 luglio 2026

  • MICKI – Come una lucciola (Twilight Music / The Orchard)

mercoledì 15 luglio 2026

  • Odd Socks – Emily

venerdì 17 luglio 2026

  • AI Pacino – Il Mare Mi Parlerà Di Te (Autoprodotto)
  • Alex Danieli – El Mundo Quiere (DanSonic Alchemy)
  • Ansia – Paranoie (CDF Records)
  • Brugnano – Agosto (Honiro Label / Luppolo Dischi)
  • FakeU7777 – Ciao Milano (Autoprodotto)
  • Fratelli Katano – Allora è overo !? (Radio Edit) (Napoli In Alta Rotazione)
  • SLYANNA RIVA – Resta qui
  • SOL – True Eyes (indipendente)
  • Tiziano Jannacci – Amore Clandestino
  • Westcross e Frah Quintale – scarabocchi (Island Records / Universal Music Italia)

    I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.

GLOBAL RELEASES

I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.

Artista Titolo

 

Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 24 luglio 2026

Per segnalare i singoli in uscita nel radio date del 24 luglio utilizzare unicamente il form qui sotto, oppure cliccare qui.

Segnalazione singoli
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All Music Italia

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