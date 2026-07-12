Settimana 29 del 2026. Prosegue il flusso di nuove uscite: il Radio Date raccoglie i singoli italiani pronti per il New Music Friday, tra ritorni, nuove proposte e brani destinati a entrare anche in rotazione radiofonica.
Tra pop, urban e scena indipendente, il calendario si aggiorna giorno dopo giorno con le uscite ufficiali della settimana, offrendo una panoramica in continuo aggiornamento delle novità discografiche in arrivo.
📋 Vuoi scoprire come sono stati accolti i singoli usciti la scorsa settimana?
sabato 11 luglio 2026
- Shark Emcee – Strong
lunedì 13 luglio 2026
- MICKI – Come una lucciola (Twilight Music / The Orchard)
mercoledì 15 luglio 2026
- Odd Socks – Emily
venerdì 17 luglio 2026
- AI Pacino – Il Mare Mi Parlerà Di Te (Autoprodotto)
- Alex Danieli – El Mundo Quiere (DanSonic Alchemy)
- Ansia – Paranoie (CDF Records)
- Brugnano – Agosto (Honiro Label / Luppolo Dischi)
- FakeU7777 – Ciao Milano (Autoprodotto)
- Fratelli Katano – Allora è overo !? (Radio Edit) (Napoli In Alta Rotazione)
- SLYANNA RIVA – Resta qui
- SOL – True Eyes (indipendente)
- Tiziano Jannacci – Amore Clandestino
- Westcross e Frah Quintale – scarabocchi (Island Records / Universal Music Italia) ★
★ I brani contrassegnati dalla stellina sono le uscite che la redazione di All Music Italia ritiene particolarmente interessanti nella settimana.
I singoli internazionali da tenere d’occhio questa settimana.
|Artista
|Titolo
Segnalazione nuovi singoli – Radio Date 24 luglio 2026
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