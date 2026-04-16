Achille Lauro La città degli angeli, testo e significato.

Un viaggio che parte dall’Italia, attraversa l’oceano e si ferma in California. È qui, a Los Angeles, che Achille Lauro ha scritto La città degli angeli, uno dei tre inediti contenuti nella nuova edizione speciale di Comuni Immortali, in uscita venerdì 17 aprile 2026.

Achille Lauro, “La città degli angeli”: il significato del brano

Il brano è nato nel 2025, durante un lungo periodo che l’artista ha trascorso lontano da casa, in una villa con una vista magnifica sulla metropoli californiana. Un isolamento creativo che gli ha permesso di guardare al proprio percorso da una prospettiva diversa.

“Questo disco è stato scritto a Los Angeles, lontano da casa”, ha raccontato Lauro. “Siamo stati un periodo abbastanza lungo in questa villa stupenda. Stando dall’altra parte del mondo, con nove ore di fuso orario, inizi a renderti conto di cosa stai costruendo e per chi devi essere grato.”

Il testo è un affresco notturno e disincantato, dove gli “angeli caduti” vivono la notte fino all’eccesso, senza rimpianti e senza curarsi del domani. “Fosse l’ultima notte fermeremo il tempo, fosse l’ultima volta lo faccio lo stesso”: una dichiarazione di intenti che mescola il senso di onnipotenza giovanile con la consapevolezza della propria mortalità.

Achille Lauro, “La città degli angeli”: il testo

Angeli

È la città degli angeli

Giuro questa notte sì, è l’ultima volta

Chiudo a mezzogiorno con

L’ultima vodka e

Siamo angeli

Caduti come angeli

Noi che ci spingiamo sì, fino all’eccesso

Fino a che poi ci manchiamo di rispetto

È notte fonda con i miei angeli

Voliamo come gli angeli

Caduti giù dal cielo sì, come il successo

E moriremo un giorno sì, come è successo

Nella città degli angeli

No

Non ci importa

Se poi

Sarà la fine o poi no

Ho sempre un cuore di scorta

Lo so

Infondo

Vivere senza rimpianti non è niente di che

Infondo

Sì, vogliono solo cambiarci

Senza accorgersi che

Che siamo angeli

A letto con degli angeli

Noi che questa notte infondo è solo sesso

Lucifero era infondo l’angelo più bello

E siamo soli come angeli

Come gli ultimi romantici

Fosse l’ultima notte

Fermeremo il tempo

fosse l’ultima volta

lo faccio lo stesso

È la città degli angeli

No

Non ci importa

Se poi sarà la fine o poi no

Ho sempre un cuore di scorta

Lo so

Infondo

Vivere senza rimpianti non è niente di che

Infondo

Sì, vogliono solo cambiarci

Senza accorgersi che

Fino alla fine

Se è fino alla fine

Non ci importa

[x4]

No

Non ci importa

Se poi

Sarà la fine o poi no

Ho sempre un cuore di scorta

Lo so

Infondo

Vivere senza rimpianti non è niente di che

Infondo

Sì, vogliono solo cambiarci

Senza accorgersi che