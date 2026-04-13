Il concerto del Primo Maggio 2026 torna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma con il primo nome annunciato del cast: i Litfiba nella formazione storica degli anni ’80, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. L’ingresso è libero.

Il ritorno dei Litfiba al Concertone non è casuale: il 2026 segna i quarant’anni di 17 Re, l’album del 1986 che ha segnato una svolta nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. La loro esibizione al Primo Maggio sarà un’anteprima del tour estivo Quarant’anni di 17 Re, che toccherà alcune delle principali città e festival italiani nel corso dell’estate.

Il tema del Concertone 2026

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha scelto come focus “Il domani è ancora nostro”: un cast ampio e trasversale, con nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana. Gli altri artisti del cast saranno annunciati nelle prossime settimane.

1MNext 2026: i 12 finalisti

Anche quest’anno il Concertone ospiterà i tre vincitori di 1MNext, il contest organizzato da iCompany dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Sono già stati annunciati i 12 finalisti:

Bambina – cantautrice di origine calabrese

– cantautrice di origine calabrese Biancamare – cantautrice di Erice (Trapani)

– cantautrice di Erice (Trapani) Cainero – cantautrice di Terracina (Lazio)

– cantautrice di Terracina (Lazio) Cristiana Verardo – cantautrice pugliese

– cantautrice pugliese Daiana Lou – duo romano formato da Daiana e Luca

– duo romano formato da Daiana e Luca Giovami – cantautore di Santeramo in Colle (Bari)

– cantautore di Santeramo in Colle (Bari) Ilaria Kappler – cantautrice di Napoli

– cantautrice di Napoli Giovedì – band di Roma

– band di Roma Macadamia – band di Roma

– band di Roma Montegro – cantautore di Lanciano (Chieti)

– cantautore di Lanciano (Chieti) Tufo – cantautore di Verbicaro (Cosenza)

– cantautore di Verbicaro (Cosenza) Vaeva – band della Brianza

I tre vincitori che saliranno sul palco di San Giovanni saranno annunciati il 16 aprile 2026. Rai Radio 2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà l’evento in diretta dal pomeriggio a tarda notte con interviste dal backstage.

Articolo in aggiornamento con i nuovi annunci del cast.

Foto di copertina di Riccardo Bagnoli