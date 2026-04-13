13 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
13 Aprile 2026

Concerto Primo Maggio 2026: i Litfiba aprono il cast del Concertone di Roma

I Litfiba nella formazione storica degli anni '80 aprono il cast del Concertone di Roma.

News di All Music Italia
Litfiba al Concerto del Primo Maggio 2026, Piazza San Giovanni in Laterano, Roma
Condividi su:

Il concerto del Primo Maggio 2026 torna a Piazza San Giovanni in Laterano a Roma con il primo nome annunciato del cast: i Litfiba nella formazione storica degli anni ’80, con Piero Pelù, Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo. L’evento, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. L’ingresso è libero.

Il ritorno dei Litfiba al Concertone non è casuale: il 2026 segna i quarant’anni di 17 Re, l’album del 1986 che ha segnato una svolta nel rock italiano e consacrato la band fiorentina a livello nazionale ed europeo. La loro esibizione al Primo Maggio sarà un’anteprima del tour estivo Quarant’anni di 17 Re, che toccherà alcune delle principali città e festival italiani nel corso dell’estate.

Il tema del Concertone 2026

L’edizione 2026 è dedicata al tema “Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. La direzione artistica è affidata a Massimo Bonelli, che ha scelto come focus “Il domani è ancora nostro”: un cast ampio e trasversale, con nomi affermati e nuove voci della scena musicale italiana. Gli altri artisti del cast saranno annunciati nelle prossime settimane.

1MNext 2026: i 12 finalisti

Anche quest’anno il Concertone ospiterà i tre vincitori di 1MNext, il contest organizzato da iCompany dedicato alla ricerca di nuovi artisti. Sono già stati annunciati i 12 finalisti:

  • Bambina – cantautrice di origine calabrese
  • Biancamare – cantautrice di Erice (Trapani)
  • Cainero – cantautrice di Terracina (Lazio)
  • Cristiana Verardo – cantautrice pugliese
  • Daiana Lou – duo romano formato da Daiana e Luca
  • Giovami – cantautore di Santeramo in Colle (Bari)
  • Ilaria Kappler – cantautrice di Napoli
  • Giovedì – band di Roma
  • Macadamia – band di Roma
  • Montegro – cantautore di Lanciano (Chieti)
  • Tufo – cantautore di Verbicaro (Cosenza)
  • Vaeva – band della Brianza

I tre vincitori che saliranno sul palco di San Giovanni saranno annunciati il 16 aprile 2026. Rai Radio 2, radio ufficiale del Primo Maggio e di 1MNext, seguirà l’evento in diretta dal pomeriggio a tarda notte con interviste dal backstage.

Articolo in aggiornamento con i nuovi annunci del cast.

Foto di copertina di Riccardo Bagnoli

 

All Music Italia

Articoli più letti

Gli allievi a rischio eliminazione nella quarta puntata del Serale di Amici 2026 1

Serale Amici 2026, quarta puntata: le sfide, il ballottaggio e l'eliminato dell'11 aprile
Lorenzo Salvetti, cantante di Amici 25 2

Amici 25: Lorenzo Salvetti verso uno dei manager più influenti d'Italia?
Sarah Toscano è nel film Netflix Non abbiam bisogno di parole 3

"Non abbiam bisogno di parole", il film con Sarah Toscano, è primo in classifica in nove paesi su Netflix
Il cast di Canzonissima 2026 sul palco di Rai 1 per la quarta puntata 4

Canzonissima 2026, quarta puntata: le pagelle in tempo reale della serata "La rivincita di Sanremo"
Serena Brancale Al mio paese testo significato Levante Delia 5

Serena Brancale chiama Levante e Delia: “Al mio paese” è molto più di una collaborazione
Le pagelle dei cantanti della quarta puntata del Serale di Amici 2026 dell'11 aprile 6

Serale Amici 2026, le pagelle della quarta puntata: Riccardo sorprende, Angie pronta per i musical
Arisa sul palco di Canzonissima 2026 La notte 7

Canzonissima 2026, quarta puntata: vince La notte di Arisa, il brano che Sanremo non premiò
Serale Amici 2026 anticipazioni 11 aprile 8

Serale Amici 2026, anticipazioni: una sola eliminazione nella quarta puntata con Orietta Berti e J-Ax
Fulminacci tour 2026 date e scaletta concerto 9

Fulminacci, tour 2026: Palazzacci e concerti estivi, calendario completo e scaletta
Tracklist dell’album Vangelo di Shiva 10

Shiva, tutti i featuring di "Vangelo": da Geolier e Lazza alla sorpresa Tiziano Ferro. La tracklist

Cerca su A.M.I.