1 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
Interviste
1 Marzo 2026

Eddie Brock a Sanremo 2026 con “Avvoltoi”, tra fragilità e coraggio – Intervista

Il brano affronta il tema della dipendenza emotiva: l'amore non viene scelto, ma rincorso, anche quando fa male

Interviste di Lorenza Ferraro
Sanremo 2026 Eddie Brock intervista Avvoltoi
A poche ore dall’inizio della finale del Festival di Sanremo 2026 abbiamo incontrato Eddie Brock, che ci ha parlato della sua Avvoltoi, ma anche di Portami Via, il brano di Fabrizio Moro che venerdì sera ha scelto di interpretare proprio insieme al cantautore romano in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti.

SANREMO 2026: “AVVOLTOI”, L’INTERVISTA A EDDIE BROCK

Il brano in gara al Festival racconta di tutti quegli errori sentimentali che continuiamo a ripetere, cercando nell’altro uno stereotipo, una ferita familiare, intrappolati in un meccanismo perverso che finisce per alimentare i reciproci demoni.

Eddie Brock affronta così il tema della dipendenza emotiva: l’amore non viene scelto, ma rincorso, anche quando fa male.

A seguire la nostra video-intervista! Prendetevi del tempo per immergervi nell’universo di Eddie Brock.

EDDIE BROCK, INSTORE TOUR: LE DATE

Qui, di  seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate dell’Instore Tour di Eddie Brock, durante il quale l’artista presenterà il nuovo album Amarsi è la Rivoluzione (Deluxe):

  • 6 marzo – Roma, Discoteca Laziale
  • 7 marzo – Catania, Centro Commerciale Porte di Catania
  • 8 marzo – Imola, Centro Commerciale Leonardo
  • 9 marzo – Taranto, Centro Commerciale Porte dello Jonio
  • 10 marzo – Milano, Mondadori Duomo
  • 11 marzo – Roncadelle, Centro Commerciale Elnòs Shopping
  • 13 marzo – Ancona, Centro Commerciale Conero
  • 15 marzo – Maida, Centro Commerciale Due Mari
  • 20 marzo – Terni, Centro Commerciale Cospea Village
  • 22 marzo – Piacenza, Centro Commerciale Gotico

EDDIE BROCK, “AMARSI TOUR 2026”: LE DATE

A seguire, tutte le date dell’Amarsi Tour 2026:

  • 26 marzo – Milano, Santeria Toscana 31
  • 29 marzo – Roma, Largo Venue
  • 3 aprile – Napoli, Duel Club
  • 4 aprile – Catania, ECS Dogana
  • 25 giugno – Firenze, Anfiteatro delle Cascine
  • 5 luglio – Brescia, Arena Campo Marte (Brescia Summer Music)
  • 7 luglio – Caserta, Belvedere di San Leucio
  • 30 luglio – Gallipoli (LE), Parco Gondar (Oversound Music Festival)
  • 2 agosto – Ancona, Piazza Cavour (Dorico Festival)
  • 4 agosto – Pescara, Porto Turistico Marina di Pescara (Zoo Music Fest)
  • 18 agosto – Bagheria, Piccolo Parco Urbano
  • 22 agosto – Cattolica (RN), Arena della Regina

All Music Italia

