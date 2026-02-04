4 Febbraio 2026
di
Lorenza Ferraro
4 Febbraio 2026

Roshelle racconta “L’origine del mondo”: un big bang che annuncia l’arrivo di “Mangiami Pure”

Il brano è una piccola porta che affaccia sull’universo infinito, ci si tuffa senza indecisioni e lo abbraccia

Roshelle L'origine del mondo
In uscita venerdì 6 febbraio per BMG e già disponibile in pre-save, L’origine del mondo è il nuovo singolo di Roshelle che, dopo due anni di assenza dalle scene, è ora pronta ad aprire un nuovo capitolo del suo percorso artistico: una vera e propria rinascita, sia emotiva che creativa, in cui ciò che è stato si frantuma per lasciare spazio a una nuova pienezza.

La nascita della nuova stagione ha lacerato e fatto esplodere i bordi del contenitore in cui abitava quella precedente. Le mie abitudini sono cambiate e le stanze in cui penso non sono più le stesse. Il mio cuore oggi è pieno, al posto di sentirsi un barattolo vuoto in cerca del suo coperchio“, ha raccontato Roshelle a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “L’origine del mondoè il big bang, è la colonna sonora di un giorno di nebbia fittissima in cui poi spunta il sole e me lo godo. Questa canzone è una piccola porta che affaccia sull’universo infinito, ci si tuffa senza indecisioni e lo abbraccia“.

ROSHELLE PRESENTA “L’ORIGINE DEL MONDO” e… “MANGIAMI PURE”

L’origine del mondo si compone strumento dopo strumento, fino a raggiungere un apice sonoro vibrante, per poi tornare all’essenza, spogliandosi lentamente e creando una sorta di movimento ciclico, che riflette il senso stesso del brano: nascita, esplosione e creazione di nuovi mondi.

Ma non è tutto! Questo brano, oltre a fungere da big bang, rappresenta anche l’epilogo del primo album di inediti di Roshelle, Mangiami Pure, in uscita il 27 marzo per BMG, con la direzione artistica di Tommaso Ottomano.

