Roshelle firma con BMG e apre un nuovo capitolo: nuova musica in arrivo nel 2026

ROSHELLE apre ufficialmente un nuovo capitolo della sua carriera: la cantautrice entra nel roster di BMG, etichetta che annuncia oggi la firma e accompagna l’artista verso un 2026 all’insegna di nuova musica accompagnata dalla sua manager, Greta Amato.

L’identità sonora di Rossella Discolo, in arte Roshelle, non è mai stata una questione di generi ma di istinto. Una voce potente, elastica, emotiva, capace di muoversi con naturalezza tra pop, R&B, urban e rap melodico, senza mai perdere quella tensione emotiva immediata che da sempre la contraddistingue.

Classe 1995, originaria di Lodi, Roshelle cresce tra lo studio del canto, del pianoforte e della chitarra, iniziando a farsi notare molto presto grazie alle cover pubblicate su YouTube. È lì che prende forma un percorso che negli anni attirerà l’attenzione di alcuni dei nomi più centrali della scena musicale italiana.

Nel suo cammino artistico, Roshelle ha saputo attraversare mondi diversi lasciando sempre un segno riconoscibile. Con Geolier firma Na Catena RMX, un duetto intenso in cui la sua vocalità aggiunge luce e malinconia alla scrittura del rapper. Con Elisa, Giorgia ed Elodie condivide Luglio, un brano diventato simbolo di un’estate vocale corale, incontro raro tra quattro timbri profondamente diversi.

Accanto a Guè, Mecna e Shablo in Ti amo, ti odio dimostra di sapersi muovere con naturalezza in spazi urbani e minimalisti, mentre con Emis Killa in rosa naturale costruisce un ponte credibile tra rap e melodia. In brani come MAMA con Lele Blade o EX con Vale Lambo, porta sempre qualcosa di suo: una sfumatura, un melisma, un’imperfezione voluta.

Questa poliedricità vive anche nelle sue uscite soliste – da Nella tana del mostro a Melancholia, fino a Caffè e Lacrime – fotografie diverse di un talento trasversale che non ha mai smesso di cercare nuove forme espressive.

È dentro questo percorso che si inserisce oggi una nuova tappa importante: Roshelle entra ufficialmente nel roster di BMG, aprendo le porte a un 2026 all’insegna di nuova musica.