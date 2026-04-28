Testo e significato di Una donna non può, il nuovo singolo di Francesca Michielin, in uscita venerdì 1° maggio per Columbia Records/Sony Music Italy. Il brano segna il ritorno ufficiale dell’artista sulla scena musicale e anticipa una nuova stagione live, tra il tour estivo Strega comanda Summer tour e gli appuntamenti teatrali previsti in autunno.

Il titolo del singolo lavora su una frase che suona come un divieto, ma viene usata da Francesca Michielin per ribaltare il punto di partenza. Una donna non può mette al centro i limiti ancora imposti alla libertà femminile, il giudizio sociale e il bisogno di uscire da ruoli decisi da altri.

Francesca Michielin – Una donna non può : il significato del brano

In Una donna non può, Francesca Michielin affronta il tema della differenza di genere partendo da una formula diretta, quasi provocatoria. Il titolo richiama tutte quelle frasi che, ancora oggi, provano a stabilire cosa una donna possa essere, fare, dire o desiderare.

Il brano costruisce un immaginario che unisce suggestioni anni Ottanta, richiami medievali e pop contemporaneo. Al centro c’è una figura femminile fuori dai modelli prestabiliti, istintiva, libera, non sempre comoda da accettare per chi guarda dall’esterno.

La figura della strega diventa uno dei simboli più forti del pezzo. Non come immagine decorativa, ma come rappresentazione di una femminilità autonoma, spesso temuta proprio perché non si lascia definire. Anche il rito della candela con gli spilli entra in questa lettura: non vendetta fine a se stessa, ma gesto simbolico di chi decide di non restare ferma.

Dentro questa costruzione più visiva entra anche una parte intima. Il brano parla di libertà, ma non cancella fragilità, silenzi, relazioni complicate e conflitti interiori. La “stregoneria” diventa così una metafora della punizione sociale riservata a chi non si conforma.

Il testo di Una donna non può

Il testo completo di “Una donna non può” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 1° maggio, giorno di uscita del singolo.

Francesca Michielin torna live con Strega comanda Summer tour

Il nuovo singolo arriva dopo il primo live di Francesca Michielin all’Arena di Verona, che nel 2025 ha registrato oltre 10.000 presenze.

Da giugno l’artista tornerà sul palco con Strega comanda Summer tour, prodotto da Vivo Concerti. Il tour estivo attraverserà diverse location italiane, tra litorali e alta quota, prima degli appuntamenti nei principali teatri italiani previsti per l’autunno.







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Foto di Manuel Grazia