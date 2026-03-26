Francesca Michielin annuncia il nuovo tour estivo “Strega comanda”

Dopo il successo del suo primo live all’Arena di Verona, che a ottobre 2025 ha registrato oltre 10.000 presenze, e dopo aver sorpreso il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un’esibizione inaspettata, Francesca Michielin annuncia oggi il suo nuovo tour estivo: Strega comanda / Summer tour.
Il tour, prodotto da Vivo Concerti, attraverserà l’Italia da nord a sud, portando la cantautrice sui palchi di alcune delle location più suggestive del Paese, tra litorali e alta quota. Un’occasione per condividere con il pubblico la sua nuova fase artistica, in attesa degli appuntamenti nei teatri previsti per il prossimo autunno.
Francesca Michielin, Strega comanda / Summer tour: le date
Ecco il calendario completo del tour estivo 2026:
- 06 aprile 2026 | Arzachena (SS), Parco Riva Azzurra Cannigione (già annunciata)
- 11 giugno 2026 | Casal Bordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I
- 05 luglio 2026 | Agliasco Paesana (CN), Suoni del Monviso (trio)
- 18 luglio 2026 | Belluno, Dolomiti Arena (trio)
- 02 agosto 2026 | Gliaca di Piraino (ME), Estate Piraino 2026
- 05 agosto 2026 | Località Sant’Anna, Gressoney-La-Trinité (AO), Da Aosta ai 4Mila (trio)
- 08 agosto 2026 | Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce (trio)
- 12 agosto 2026 | Agerola (NA), Festival sui sentieri degli Dei (trio)
- 19 agosto 2026 | Stelletanone di Laureana di Borrello (RC), Piazza Santa Maria Della Minerva
- 29 agosto 2026 | Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza Filippone Thaulero
Info biglietti
I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da venerdì 27 marzo alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 1 aprile alle ore 11:00.
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Il tour nei teatri 2026
Il tour estivo anticipa gli appuntamenti nei principali teatri italiani in programma il prossimo autunno. Ecco il calendario completo:
- 08 novembre 2026 | Trento – Auditorium Santa Chiara – DATA ZERO
- 11 novembre 2026 | Venezia – Teatro Malibran
- 13 novembre 2026 | Torino – Teatro Colosseo
- 15 novembre 2026 | Ancona – Teatro delle Muse
- 16 novembre 2026 | Firenze – Teatro Verdi
- 20 novembre 2026 | Bari – Teatro Petruzzelli
- 22 novembre 2026 | Bologna – Europauditorium
- 23 novembre 2026 | Trieste – Teatro Rossetti
- 25 novembre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox
- 28 novembre 2026 | Roma – Teatro Conciliazione
- 01 dicembre 2026 | Milano – Teatro Arcimboldi
- 03 dicembre 2026 | Napoli – Teatro Augusteo
Foto di Graziano Moro