26 Marzo 2026
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26 Marzo 2026

Francesca Michielin annuncia il nuovo tour estivo “Strega comanda”

La cantautrice attraverserà l'Italia da nord a sud, tra litorali e alta quota.

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Francesca Michielin in una foto promozionale per lo "Strega comanda / Summer tour" 2026
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Dopo il successo del suo primo live all’Arena di Verona, che a ottobre 2025 ha registrato oltre 10.000 presenze, e dopo aver sorpreso il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un’esibizione inaspettata, Francesca Michielin annuncia oggi il suo nuovo tour estivo: Strega comanda / Summer tour.

Il tour, prodotto da Vivo Concerti, attraverserà l’Italia da nord a sud, portando la cantautrice sui palchi di alcune delle location più suggestive del Paese, tra litorali e alta quota. Un’occasione per condividere con il pubblico la sua nuova fase artistica, in attesa degli appuntamenti nei teatri previsti per il prossimo autunno.

Francesca Michielin, Strega comanda / Summer tour: le date

Ecco il calendario completo del tour estivo 2026:

  • 06 aprile 2026 | Arzachena (SS), Parco Riva Azzurra Cannigione (già annunciata)
  • 11 giugno 2026 | Casal Bordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I
  • 05 luglio 2026 | Agliasco Paesana (CN), Suoni del Monviso (trio)
  • 18 luglio 2026 | Belluno, Dolomiti Arena (trio)
  • 02 agosto 2026 | Gliaca di Piraino (ME), Estate Piraino 2026
  • 05 agosto 2026 | Località Sant’Anna, Gressoney-La-Trinité (AO), Da Aosta ai 4Mila (trio)
  • 08 agosto 2026 | Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce (trio)
  • 12 agosto 2026 | Agerola (NA), Festival sui sentieri degli Dei (trio)
  • 19 agosto 2026 | Stelletanone di Laureana di Borrello (RC), Piazza Santa Maria Della Minerva
  • 29 agosto 2026 | Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza Filippone Thaulero

Info biglietti

I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da venerdì 27 marzo alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 1 aprile alle ore 11:00.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI



Il tour nei teatri 2026

Il tour estivo anticipa gli appuntamenti nei principali teatri italiani in programma il prossimo autunno. Ecco il calendario completo:

  • 08 novembre 2026 | Trento – Auditorium Santa Chiara – DATA ZERO
  • 11 novembre 2026 | Venezia – Teatro Malibran
  • 13 novembre 2026 | Torino – Teatro Colosseo
  • 15 novembre 2026 | Ancona – Teatro delle Muse
  • 16 novembre 2026 | Firenze – Teatro Verdi
  • 20 novembre 2026 | Bari – Teatro Petruzzelli
  • 22 novembre 2026 | Bologna – Europauditorium
  • 23 novembre 2026 | Trieste – Teatro Rossetti
  • 25 novembre 2026 | Padova – Gran Teatro Geox
  • 28 novembre 2026 | Roma – Teatro Conciliazione
  • 01 dicembre 2026 | Milano – Teatro Arcimboldi
  • 03 dicembre 2026 | Napoli – Teatro Augusteo

Foto di Graziano Moro

All Music Italia

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