19 Maggio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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19 Maggio 2026

Francesca Michielin porta fantasy e pop anni ’80 nel nuovo album Magia Bianca

La cantautrice annuncia il nuovo album Magia Bianca e le prime date dello Strega comanda Summer tour 2026.

News di Oriana Meo
Francesca Michielin nella foto promozionale del nuovo album Magia Bianca e del tour 2026
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Francesca Michielin ha annunciato il nuovo album Magia Bianca, in uscita venerdì 12 giugno per Columbia Records / Sony Music Italy. Il disco arriva dopo il ritorno con il singolo Una donna non può e apre una nuova fase artistica per la cantautrice veneta, tra riferimenti fantasy, atmosfere medievali e sonorità che guardano anche agli anni ’80.

Insieme all’album, Francesca Michielin ha annunciato anche due nuovi tour: lo Strega comanda / Summer tour, in partenza da giugno, e una tournée teatrale prevista per l’autunno 2026.

Francesca Michielin, il nuovo album Magia Bianca

Il progetto nasce come concept album e mette insieme dungeon synth, suggestioni folk e riferimenti pop anni ’80. Al centro ci sono figure legate a dame, streghe e rituali, usate per parlare di temi contemporanei.

Il singolo apripista Una donna non può, presentato al Concertone del Primo Maggio di Roma, affronta il tema della disparità di genere usando immagini fantasy e un linguaggio ironico. Nel videoclip diretto da The Rings compare anche Giovanna Mezzogiorno.

La tracklist di Magia Bianca

  1. 1484
  2. Una donna non può
  3. Il canto delle anguane
  4. Feral Girl
  5. Strega Comanda
  6. Litha
  7. Solstizio d’estate
  8. Magia Bianca, Magia Nera
  9. Nelle mie segrete

La traccia conclusiva sarà disponibile esclusivamente nel formato fisico del disco.

Francesca Michielin live tra estate e teatri nel 2026

Con l’uscita del disco partirà anche lo Strega comanda / Summer tour, una serie di concerti che porterà Francesca Michielin in diverse location italiane tra giugno e agosto. I live saranno divisi tra set in trio acustico e concerti con full band.

  • 11 giugno 2026 – Piazza Giovanni Paolo I – Casal Bordino (CH)
  • 5 luglio 2026 – Suoni del Monviso – Agliasco Paesana (CN)
  • 18 luglio 2026 – Dolomiti Arena – Belluno
  • 2 agosto 2026 – Estate Piraino 2026 – Gliaca di Piraino (ME)
  • 5 agosto 2026 – Da Aosta ai 4Mila – Gressoney-La-Trinité (AO)
  • 8 agosto 2026 – Teatro delle Rocce – Gavorrano (GR)
  • 12 agosto 2026 – Festival sui sentieri degli Dei – Agerola (NA)
  • 19 agosto 2026 – Piazza Santa Maria Della Minerva – Stelletanone di Laureana di Borrello (RC)
  • 29 agosto 2026 – Piazza Filippone Thaulero – Roseto degli Abruzzi (TE)

Francesca Michielin, Strega comanda Summer tour e teatri: tutte le date 2026

Per l’autunno, invece, la cantautrice ha annunciato un tour nei principali teatri italiani con partenza l’8 novembre da Trento. I biglietti per entrambe le tournée sono disponibili nei circuiti autorizzati.

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