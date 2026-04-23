Il Comune di Modena si candida ufficialmente per ospitare il concerto di Vasco Rossi nel 2027, l’evento con cui il cantautore festeggerà i 50 anni di carriera davanti a oltre 500.000 persone. I contatti tra l’amministrazione emiliana e l’entourage dell’artista sono già avviati. L’obiettivo è superare i numeri del 1º luglio 2017, quando 225.000 paganti stabilirono il record mondiale per un artista solista.

L’ipotesi al vaglio prevede un raduno distribuito su più giorni. La città emiliana punta a confermarsi il centro della musica dal vivo in Italia, accogliendo una festa collettiva che lo stesso artista ha definito più ambiziosa del precedente Modena Park.

I 130.000 di Imola e l’anniversario di Rewind

I grandi raduni segnano la storia live del rocker. Il 22 aprile 1999 usciva Rewind, il doppio album registrato dal vivo all’Autodromo di Imola il 20 giugno 1998. Quel giorno 130.000 spettatori parteciparono a un evento senza precedenti in Italia.

“Non un disco, una detonazione controllata”, ha scritto Vasco Rossi sui social ricordando la data. “All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola si presentano in 130.000. Non pubblico, una marea umana. Una tribù. Una scossa continua. E lì succede la cosa più importante: l’energia non va solo dal palco alla gente, ma torna indietro, moltiplicata.”

Oltre 14 milioni di spettatori in carriera e il fumetto Bonelli

Da Imola 1998 in poi, i numeri dei live sono cresciuti in modo costante. Il Gli spari sopra Tour del 1993 aveva già radunato quasi 900.000 spettatori. Il Buoni o cattivi Tour ha registrato 1.250.000 presenze tra il 2004 e il 2005. Nel 2024, i sette appuntamenti consecutivi a San Siro hanno totalizzato oltre 600.000 biglietti venduti. In totale, l’artista ha superato i 14 milioni di spettatori in oltre 800 concerti.

Il traguardo del 2027 punta a riunire mezzo milione di persone, con Modena che ha ufficializzato la propria disponibilità. Nel frattempo, la carriera dell’artista viene celebrata anche su carta: dal 19 maggio arriva in libreria “Una favola lunga una vita“, il progetto a fumetti in tre volumi edito da Sergio Bonelli Editore.