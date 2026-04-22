La vita e la carriera di Vasco Rossi diventano un fumetto firmato da Sergio Bonelli Editore. Dal 27 aprile parte la prevendita di “Una favola lunga una vita. La rabbia giovane”, il primo dei tre volumi che compongono il nuovo progetto editoriale dedicato al rocker di Zocca, in arrivo in libreria e fumetteria a partire dal 19 maggio.

L’iniziativa unisce musica e disegno, confermando la volontà della storica casa editrice di raccontare le icone della cultura italiana attraverso la graphic novel. L’artista ha svelato sui social in anteprima alcune tavole del primo volume, condividendo il suo legame personale con questo formato narrativo.

Vasco Rossi e il fumetto: “Un’espressione d’arte popolare”

Il cantautore ha spiegato la connessione tra le sue canzoni e il mondo delle nuvole parlanti, sottolineando come entrambe si basino su un mix di elementi essenziali per comunicare con il pubblico.

“Penso che il fumetto e la canzone siano entrambi un’espressione d’arte popolare, moderna”, ha scritto Vasco Rossi. “Proprio come una canzone è fatta di musica e parole, nei fumetti il mix è di disegni e parole. Quando riesci in poco tempo a condividere il tuo mondo con tutti gli altri, anche questa è la magia che hanno in comune.”

La passione per i classici: da Alan Ford a Diabolik

Il progetto “Una favola lunga una vita” non è solo un omaggio alla carriera dell’artista, ma si incrocia con una sua passione personale che affonda le radici nell’infanzia. Il rocker ha infatti ricordato le sue prime letture e il modo in cui i fumetti hanno accompagnato la sua crescita.

“Ho sempre amato i fumetti, fin da piccolo”, racconta l’artista. “Da Alan Ford a Diabolik, passando per Topolino, li ho divorati tutti. Mi piaceva l’idea di iniziare ogni volta un viaggio diverso. Un viaggio breve, però, che non ha bisogno di troppo tempo o di un bagaglio ingombrante.”