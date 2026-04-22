Dal 19 giugno al 25 luglio torna Lazzaretto Estate 2026, la rassegna culturale e musicale promossa dal Comune di Bergamo. Il cartellone ospita nomi di punta della musica italiana e internazionale, tra cui Arisa, Loredana Bertè, Elio e le Storie Tese e Daddy G dei Massive Attack. Gli eventi si svolgeranno presso il Lazzaretto di Bergamo (Piazzale Lodovico Goisis, 6).

L’edizione 2026 inaugura la gestione triennale affidata a Shining Production. L’area concerti si presenta con infrastrutture tecniche potenziate, dal palco alle dotazioni audio e video, e con una zona food & beverage rinnovata in collaborazione con Confesercenti. Il progetto punta a ridurre l’impatto ambientale eliminando progressivamente la plastica monouso e a migliorare l’accessibilità, introducendo servizi dedicati per persone con disabilità motoria e zaini vibranti per il pubblico non udente.

Lazzaretto Estate 2026: gli artisti annunciati

La musica resta il fulcro della programmazione, alternando cantautorato, elettronica e pop classico. Arisa apre la rassegna il 19 giugno, seguita dal DJ set gratuito di Daddy G (26 giugno) e dal folk di Davide Van De Sfroos (27 giugno). Il 28 giugno tocca a Loredana Bertè, mentre il 3 luglio arrivano Elio e le Storie Tese. Spazio anche all’elettronica di Dardust (11 luglio) e alle sonorità barocche dei Rondò Veneziano (12 luglio). I Negrita chiudono la proposta live principale il 24 luglio con un format acustico guidato da Gianmaurizio Foderaro.

Il programma musicale è arricchito dall’omaggio a Francesco Guccini portato in scena da I Musici (10 luglio) e dai due eventi internazionali curati da Bergamo Jazz: Fatoumata Diawara (2 luglio) e Dee Dee Bridgewater (18 luglio). Non mancano gli spettacoli di narrazione e comicità con Enrico Brignano, Max Angioni, Gianluca Gotto e Stefano Nazzi. La chiusura del 25 luglio è affidata a Chiamamifaro con un evento a ingresso gratuito.

Date e informazioni sui concerti

19 giugno 2026 – Arisa – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 25 giugno 2026 – Enrico Brignano – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 26 giugno 2026 – Daddy G (DJ set gratuito) – Lazzaretto (Bergamo)

(DJ set gratuito) – Lazzaretto (Bergamo) 27 giugno 2026 – Davide Van De Sfroos – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 28 giugno 2026 – Loredana Bertè – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 2 luglio 2026 – Fatoumata Diawara – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 3 luglio 2026 – Elio e le Storie Tese – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 4 luglio 2026 – Max Angioni – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 5 luglio 2026 – Collettivo Cinetico (Danza) – Lazzaretto (Bergamo)

(Danza) – Lazzaretto (Bergamo) 7 luglio 2026 – Gianluca Gotto – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 10 luglio 2026 – I Musici di Francesco Guccini – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 11 luglio 2026 – Dardust – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 12 luglio 2026 – Rondò Veneziano – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 16 luglio 2026 – Stefano Nazzi – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 18 luglio 2026 – Dee Dee Bridgewater – Lazzaretto (Bergamo)

– Lazzaretto (Bergamo) 24 luglio 2026 – Negrita (Talk & Live) – Lazzaretto (Bergamo)

(Talk & Live) – Lazzaretto (Bergamo) 25 luglio 2026 – Chiamamifaro (Festa di chiusura gratuita) – Lazzaretto (Bergamo)

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Lazzaretto Estate 2026: identità e storia

La rassegna estiva promossa dal Comune di Bergamo si svolge presso il Piazzale Lodovico Goisis, trasformando un’area storica in uno spazio dedicato all’intrattenimento e all’aggregazione. Sotto la nuova direzione di Shining Production, il festival punta a coniugare l’offerta artistica con un’attenzione mirata all’inclusività e alla sostenibilità ambientale, creando un luogo di incontro aperto a diverse generazioni e gusti musicali.