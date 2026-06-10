10 Giugno 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
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10 Giugno 2026

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore

La nuova collaborazione tra Angelina Mango e Marco Mengoni riflette sulle imperfezioni e sull'accettazione di sé.

News di Oriana Meo
Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026
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Testo e significato di Canto d’amore, il nuovo singolo di Angelina Mango con Marco Mengoni, in uscita il 12 giugno per Latarma Records e distribuito da ADA / Warner Music Italy.

A due anni da Uguale a me, i due artisti tornano a collaborare in un brano che mette al centro le contraddizioni dell’essere umano. Scritto da Angelina Mango, Marco Mengoni e Jacopo Ettore, con musica di Ettore e Nicola Lazzarin, il singolo nasce dall’incontro tra richiami ai canti popolari mediterranei e una produzione contemporanea firmata da Cripo e Giovanni Pallotti.

L’uscita arriva mentre Angelina si prepara a tornare dal vivo con il tour estivo NINA CANTA NEI TEATRI D’ESTATE, in partenza il 17 luglio da Verona.

Angelina MangoCanto d’amore: il significato del brano

Canto d’amore affronta il tema dell’accettazione di sé attraverso una riflessione sulle contraddizioni che caratterizzano ogni persona. Il brano parla della possibilità di essere forti e fragili, sicuri e insicuri, senza sentirsi obbligati a rincorrere un ideale di perfezione.

Nel testo emerge la volontà di concedersi l’errore e l’imperfezione come parte naturale dell’esperienza umana. È una prospettiva che mette in discussione le aspettative esterne e invita a riconoscere il valore dell’autenticità.

Uno degli elementi centrali del pezzo è la coralità. I cori accompagnano e amplificano il dialogo tra le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, trasformando il brano in una riflessione collettiva più che in un racconto individuale. Anche dal punto di vista sonoro, la componente corale richiama le radici popolari a cui il singolo si ispira.

Il testo di Canto d’amore

Di seguito il testo del brano, inserito nel contesto dell’analisi.

Il testo di “Canto d’amore” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 12 giugno 2026, giorno di uscita del singolo.

In attesa della pubblicazione integrale, il significato del brano ruota attorno all’accettazione delle proprie imperfezioni e alla ricerca di un rapporto più autentico con se stessi. Un tema che viene sviluppato attraverso il dialogo tra le voci dei due artisti e una forte dimensione corale.

Crediti del brano

  • ▸ Titolo · Canto d’amore
  • ▸ Artisti · Angelina Mango, Marco Mengoni
  • ▸ Produzione · Cripo, Giovanni Pallotti
  • ▸ Autori · Angelina Mango, Marco Mengoni, Jacopo Ettore
  • ▸ Etichetta · Latarma Records
  • ▸ Distribuzione · ADA / Warner Music Italy
  • ▸ Data di uscita · 12 giugno 2026

Nota copyright: i testi citati sono utilizzati a fini di informazione, analisi e critica ai sensi dell’art. 70 L. 633/1941. I diritti restano degli aventi diritto. Per eventuali segnalazioni è possibile contattare la redazione all’indirizzo redazione@allmusicitalia.it.

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