Testo e significato di Che tesoro che sei, il brano che Achille Lauro e Antonello Venditti hanno presentato dal vivo per la prima volta allo Stadio Olimpico di Roma, in uscita in una nuova versione. Un incontro tra due artisti accomunati dal profondo legame con la loro città, Roma.

Il duetto è arrivato in una delle serate più importanti della carriera di Achille Lauro, che ha debuttato all’Olimpico davanti a oltre 60.000 spettatori con lo show Comuni Immortali. Una data che ha già lasciato il segno anche sui numeri: l’Olimpico del 2027 è andato sold out con oltre un anno di anticipo, tanto che è stata aggiunta una nuova data il 1 luglio 2027 (tutte le date sono nel nostro articolo dedicato al tour).

Achille Lauro e Antonello Venditti, “Che tesoro che sei”: il significato

Che tesoro che sei non è un brano nuovo: è una canzone d’amore scritta da Antonello Venditti con Luca Pardo e contenuta nell’album Goodbye Novecento del 1998. Una ballata costruita su un sentimento semplice e quotidiano, che Achille Lauro riporta oggi al centro della scena in una versione condivisa con il suo autore.

Il testo racconta l’amore attraverso i piccoli gesti di tutti i giorni: la persona amata che promette di chiamare e non lo fa, che fa tardi, che esce dalla doccia di corsa e lascia un biglietto. Sono dettagli minimi, quasi banali, che però diventano il cuore del sentimento. Il ritornello ribadisce una promessa di fedeltà incondizionata (“io non ti lascerei”), che resiste anche ai dubbi e alle insicurezze, fino alla dichiarazione finale, semplice e diretta: “sei bella come ti vorrei”. Una canzone che parla della bellezza dell’amore reale, fatto di imperfezioni, e del timore, sempre presente, che possa finire.

Nella cornice dell’Olimpico, il brano assume anche un valore simbolico: l’incontro tra due generazioni diverse della musica romana, unite dalle stesse radici.

Il testo di “Che tesoro che sei”

Testo di Antonello Venditti e Luca Pardo (Edizioni Curci, Heinz Music Srl Edizioni Musicali).

Che tesoro che sei quando mi guardi

Quando dici che mi chiami dopo e non mi chiami mai

Che tesoro che sei quando fai tardi

Dici: “Scusa sono in mezzo al traffico, mi aspetterai”

E se il nostro poi non fosse amore, giuro

Io non ti lascerei

Anche se pensi che di te non me ne importa niente

Anche se non fossi un angelo

Io non ti cambierei

Perché sei bella, bella, bella, bella come sei

Sei bella come ti vorrei

Che tesoro che sei quando ti svegli

Quando esci dalla doccia, corri e non ti asciughi mai

Ti rivesti nel buio e leghi i tuoi capelli

Un biglietto per me, sono pazza di te, non lo sai?

E se il nostro poi non fosse amore, giuro

Io non ti lascerei

Se pensassi che di me non te ne importa niente

Anche se non fossi un angelo

Io non ti cambierei

Perché sei bella, bella, bella, bella come sei

Sei bella come ti vorrei

Che tesoro che sei quando mi guardi

Quando penso con gli stessi occhi, tu mi lascerai

Che paura che hai, non mi sorprendi

Perché stare con me non è bere un caffè e tu lo sai

E se il nostro poi non fosse amore, giuro

Io non ti lascerei

Se pensassi che di me non te ne importa niente

Anche se non fossi un angelo

Io non ti cambierei

Perché sei bella, bella, bella, bella come sei

Bella come ti vorrei

Crediti del brano

Titolo: Che tesoro che sei

Interpreti: Achille Lauro e Antonello Venditti

Autori: Antonello Venditti, Luca Pardo

Edizioni: Curci, Heinz Music Srl Edizioni Musicali

Foto articolo di Giulia Parmigiani.