Irama testo e significato della demo inedita regalata ai fan al termine del concerto di San Siro dell’11 giugno 2026.

Al termine del live che ha segnato il suo debutto negli stadi, il cantautore ha voluto lasciare un ultimo regalo alle migliaia di persone presenti. Durante i saluti finali sono stati distribuiti sul pubblico alcuni fogli contenenti un QR code che rimandava a una lettera firmata dall’artista e a una demo inedita.

Nel messaggio, Irama ha spiegato di aver voluto condividere quel brano nella sua forma più sincera, aggiungendo di non sapere nemmeno se verrà mai pubblicato ufficialmente. Un gesto che ha trasformato una semplice demo in una sorta di appendice emotiva del concerto, destinata a chi ha partecipato alla serata.

Il contenuto distribuito tramite QR code è consultabile anche online a questo indirizzo: cartella condivisa da Irama.

Irama: il significato della demo regalata ai fan a San Siro

Più che spiegare direttamente il significato della demo, il messaggio lasciato da Irama ai fan racconta il motivo per cui ha scelto di condividerla.

Nel PDF distribuito tramite QR code al termine del concerto di San Siro, il cantautore descrive il live come il punto di arrivo di dieci anni di musica, cambiamenti e persone incontrate lungo il percorso. Un traguardo che, nelle sue parole, acquista valore soltanto grazie al pubblico che lo ha accompagnato fino a quel momento.

La demo viene presentata come un regalo lasciato ai fan nella sua forma più autentica. Irama spiega infatti di non sapere nemmeno se il brano verrà mai pubblicato ufficialmente, ma di aver voluto condividerlo così com’è, senza ulteriori passaggi o trasformazioni.

In questo senso il significato della scelta sembra essere legato all’idea di vicinanza con il pubblico. Dopo aver raccontato come alcune canzoni nascano in una stanza per poi appartenere a migliaia di persone, l’artista affida ai presenti un frammento del proprio lavoro ancora incompiuto, trasformandolo in un ricordo legato a una serata che definisce irripetibile.

Il messaggio lasciato da Irama ai fan di San Siro

Insieme alla demo, il QR code distribuito al termine del concerto rimandava anche a una lettera firmata da Irama. Questo il testo del messaggio:

San Siro racchiude dieci anni di musica, cambiamenti, persone e momenti che, in un modo o nell’altro, ci hanno portati tutti fin lì. Per me è stato qualcosa che ricorderò per sempre. Ma la verità è che questo palco aveva senso soltanto insieme a voi. Per questo sento che, in fondo, è stato il nostro San Siro. Ci sono canzoni che nascono in una stanza e finiscono per appartenere a migliaia di persone. Ed è una cosa a cui forse non ci si abitua mai davvero. Questa sera c’è stato uno scambio di energia difficile da spiegare. Uno di quei momenti che esistono davvero solo mentre li vivi, ma che poi restano dentro per sempre. Un ricordo condiviso che continuerà a vivere nel tempo, dentro ognuno di noi. Spero che chi sta leggendo queste parole abbia vissuto emozioni forti. Spero che, anche solo per qualche secondo, si sia sentito davvero presente. Che il rumore di fondo, i pensieri, tutto il resto… anche solo per un istante si siano azzerati. Perché forse è proprio questo il bello della musica: riuscire a fermare il tempo per un momento e farci sentire qualcosa di reale. Ho voluto lasciarvi anche una demo di un brano. Non so se uscirà mai davvero, ma ci tenevo a regalarvela così, nella sua forma più sincera. Grazie a chi ha scelto di esserci per celebrare insieme a me questi primi dieci anni di percorso. “A chi ci sarà sempre”. Ci vediamo in tour.

Il testo della demo inedita di Irama

Una fila, due file, tre file, quattro file,

tutti in fila come candeline

e se ci penso viene l’ansia

e non mi va di uscire davanti a un pubblico

che cambia come lampadine.

Una spina, due spine, tre spine, quattro spine,

in fondo al letto non riesco a dormire.

Che ti ho parlato alla tua festa

e lo posso capire

che quasi ormai non ti interessa

come andrà a finire.

La vita è un cane che sbava,

mi asciugo per strada,

montato la testa,

sì, quella sbagliata.

Non era lo stesso

quando hai distrutto la casa,

per ogni cazzata,

per una sola cazzata.

Non cerco una risposta,

cerco un bye bye,

perché tu in fondo la risposta tanto la sai.

L’amore mi ha spaccato le ossa come muay thai,

la tua foto,

un volo che decolla senza Wi-Fi.

Due grammi in tasca,

benzodiazepine per sparire.

Sono tutte in fila come candeline

e se ci penso a mente fredda sarei avvelenato.

C’hai ragione tu

quando dicevi che sarei cambiato.

Sputo a terra,

sputo a tavola,

la mia festa.

Non c’ho un’anima,

il rumore che c’ho in testa non mi passa,

non mi passerà,

la vita non mi cambierà,

una sola non mi basterà.

Sputo a terra,

sputo a tavola.

La mia festa è una favola,

il dolore che c’ho in testa non mi passa

e non mi passerà,

l’amore non mi calmerà,

alla fine non mi cambierà.