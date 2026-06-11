12 Giugno 2026
di
Lorenza Ferraro
News
Condividi su:
12 Giugno 2026

Irama festeggia i 10 anni di carriera a San Siro tra ambizione e innovazione

Dal San Siro Skywalk al palco principale: ospiti, scenografia, visual, effetti speciali e una scaletta lunga 30 canzoni

News di Lorenza Ferraro
Irama durante il concerto evento a San Siro nel 2026 con palco interattivo, ledwall e scenografie luminose per celebrare i 10 anni di carriera
Condividi su:

Ieri sera, giovedì 11 giugno 2026, Irama è approdato per la prima volta a San Siro, dove ha preso per mano il pubblico e lo ha accompagnato in un viaggio che ha attraversato tutte le anime della sua musica e della sua evoluzione, celebrando così i suoi primi 10 anni di carriera con una delle produzioni più ambiziose del suo percorso artistico.

A dominare la scena un gigantesco rosone gotico del diametro di circa 10 metri, interamente rivestito da superfici video su cui sono stati sviluppati contenuti visual ad hoc per ogni canzone, con animazioni sui ledwall che hanno accompagnato e seguito il ritmo della musica.

Ma le sorprese non finiscono qui! Tra gli elementi più innovativi dell’intera produzione c’è infatti – senza alcun dubbio – il palco con la sua passerella composta da ledwall calpestabili ad alta definizione.

Grazie alla tecnologia Zactrack, i movimenti di Irama hanno così generato effetti interattivi in tempo reale: al suo passaggio il pavimento si illuminava, si trasformava e si frantumava virtualmente.

Grande attenzione è stata inoltre dedicata agli effetti speciali, con un uso massiccio di fiamme, fumo ed effetti scenici.

Per rendere più immersiva l’esperienza, infine, a tutti i presenti sono stati distribuiti degli speciali bracciali luminosi, che in alcuni momenti chiave dello show hanno trasformato lo stadio in una gigantesca installazione visiva sincronizzata con la musica, coinvolgendo così il pubblico nello spettacolo e rendendo San Siro parte integrante della narrazione live.

Irama approda a San Siro: la band, gli ospiti e la scaletta

L’inizio del concerto, con Irama che intona insieme al pubblico Tu No sul nuovo balconcino panoramico di San Siro, il San Siro Skywalk, rappresenta forse uno dei momenti più sorprendenti dell’intero show, che vedrà il cantautore accompagnato da una formazione guidata dal direttore musicale Giulio Nenna, presente anche alle tastiere, e composta da: Francesco “Fre” Monti alle chitarre, Maurino Dell’Acqua al basso, Giovanni Cilio alla batteria, Daniele Mona alle percussioni, Ariane Diakite, Fatimah Provillon, Alice Tombola, Selma Ezzine e Samir Abass ai cori.

Ma non è tutto! Durante lo show, prodotto a Vivo Concerti, si sono infatti alternati sul palco ben venti performer e quattro ospiti musicali – Giorgia (Buio), Annalisa (Tu No), Arisa (Senz’anima) e Rkomi (Luna Piena) – che hanno arricchito una scaletta composta da oltre trenta brani, perché “ho almeno una decina di pezzi intoccabili. Crescendo è sempre più difficile fare le scalette“.

Irama: la paura di annoiare e la struttura dello show

Quello a San Siro per Irama – che si dice un po’ più positivo e meno malinconico del solito – non è stato un evento, ma una festa, un grande concerto in un posto iconico.

Ma, attenzione: “Sono le persone che rendono speciale un posto, non il contrario“, ha chiosato il cantautore durante un incontro con la stampa qualche giorno prima del live, condividendo con i presenti anche un piccolo desiderio: “Questo San Siro vorrei umanizzarlo. Vorrei emozionarmi, divertirmi e realizzare quello che sta accadendo mentre sono sul palco, non dopo, quando è tutto finito. Insomma, vorrei godermelo fino in fondo“.

E così è stato! Irama si è goduto il viaggio, combattendo la paura di annoiare con uno show diviso in tre diversi momenti: uno dedicato alle ballad; uno che rappresenta un po’ la nuova direzione intrapresa dall’artista, ovvero il flamenco, e un altro che regala al pubblico un po’ di leggerezza, prima del gran finale con la band.

 

All Music Italia

Articoli più letti

Angelina Mango e Marco Mengoni per il singolo Canto d’amore in uscita il 12 giugno 2026 1

Angelina Mango e Marco Mengoni tornano insieme: il significato di Canto d’amore
Luciano Ligabue sul palco dell’Unipol Dome di Milano durante il concerto che anticipa il tour negli stadi del 2026 2

Ligabue, tutte le canzoni del tour 2026 da Bibione ai palasport
Locandina ufficiale di TIM Summer Hits 2026 con Carlo Conti e Andrea Delogu per le quattro serate in Piazza del Popolo a Roma. 3

TIM Summer Hits 2026 riparte da Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu
Max Pezzali annuncia nuove date del tour 2026 MAX FOREVER negli stadi italiani 4

Max Pezzali, la scaletta del tour Stadi 2026 dopo la data zero
Olly durante un concerto del tour 2026 prima degli show estivi de Il Gran Finale tra Genova e Roma 5

Olly, cresce l’attesa per Genova: scaletta e biglietti de Il Gran Finale
Geolier mostra una parte della scaletta del tour 2026 condivisa sui social 6

Geolier debutta a Termoli: due ore e mezza di show e una scaletta da record
Irama durante un live in attesa del concerto allo Stadio San Siro di Milano nel 2026 7

Irama a San Siro: la scaletta del concerto dell'11 giugno 2026 con Rkomi, Annalisa, Arisa e Giorgia
Gigi D’Alessio Palasport 2026: nuove date e biglietti 8

Gigi D’Alessio apre la residency alla Reggia di Caserta: scaletta e prossime date
Angelina Mango e Marco Mengoni, 22simba con Guè e Noyz Narcos protagonisti delle nuove uscite del New Music Friday del 12 giugno 2026. 9

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana 24 del 2026
Eros Ramazzotti è già partito con il tour mondiale 2026-2027 e dalle prime date emerge la scaletta del live. Tra Europa e stadi italiani, cosa sta suonando sul palco. 10

Eros Ramazzotti, il tour 2026-2027 prende forma: date mondiali e scaletta live

Cerca su A.M.I.