Ieri sera, giovedì 11 giugno 2026, Irama è approdato per la prima volta a San Siro, dove ha preso per mano il pubblico e lo ha accompagnato in un viaggio che ha attraversato tutte le anime della sua musica e della sua evoluzione, celebrando così i suoi primi 10 anni di carriera con una delle produzioni più ambiziose del suo percorso artistico.

A dominare la scena un gigantesco rosone gotico del diametro di circa 10 metri, interamente rivestito da superfici video su cui sono stati sviluppati contenuti visual ad hoc per ogni canzone, con animazioni sui ledwall che hanno accompagnato e seguito il ritmo della musica.

Ma le sorprese non finiscono qui! Tra gli elementi più innovativi dell’intera produzione c’è infatti – senza alcun dubbio – il palco con la sua passerella composta da ledwall calpestabili ad alta definizione.

Grazie alla tecnologia Zactrack, i movimenti di Irama hanno così generato effetti interattivi in tempo reale: al suo passaggio il pavimento si illuminava, si trasformava e si frantumava virtualmente.

Grande attenzione è stata inoltre dedicata agli effetti speciali, con un uso massiccio di fiamme, fumo ed effetti scenici.

Per rendere più immersiva l’esperienza, infine, a tutti i presenti sono stati distribuiti degli speciali bracciali luminosi, che in alcuni momenti chiave dello show hanno trasformato lo stadio in una gigantesca installazione visiva sincronizzata con la musica, coinvolgendo così il pubblico nello spettacolo e rendendo San Siro parte integrante della narrazione live.

Irama approda a San Siro: la band, gli ospiti e la scaletta

L’inizio del concerto, con Irama che intona insieme al pubblico Tu No sul nuovo balconcino panoramico di San Siro, il San Siro Skywalk, rappresenta forse uno dei momenti più sorprendenti dell’intero show, che vedrà il cantautore accompagnato da una formazione guidata dal direttore musicale Giulio Nenna, presente anche alle tastiere, e composta da: Francesco “Fre” Monti alle chitarre, Maurino Dell’Acqua al basso, Giovanni Cilio alla batteria, Daniele Mona alle percussioni, Ariane Diakite, Fatimah Provillon, Alice Tombola, Selma Ezzine e Samir Abass ai cori.

Ma non è tutto! Durante lo show, prodotto a Vivo Concerti, si sono infatti alternati sul palco ben venti performer e quattro ospiti musicali – Giorgia (Buio), Annalisa (Tu No), Arisa (Senz’anima) e Rkomi (Luna Piena) – che hanno arricchito una scaletta composta da oltre trenta brani, perché “ho almeno una decina di pezzi intoccabili. Crescendo è sempre più difficile fare le scalette“.

Irama: la paura di annoiare e la struttura dello show

Quello a San Siro per Irama – che si dice un po’ più positivo e meno malinconico del solito – non è stato un evento, ma una festa, un grande concerto in un posto iconico.

Ma, attenzione: “Sono le persone che rendono speciale un posto, non il contrario“, ha chiosato il cantautore durante un incontro con la stampa qualche giorno prima del live, condividendo con i presenti anche un piccolo desiderio: “Questo San Siro vorrei umanizzarlo. Vorrei emozionarmi, divertirmi e realizzare quello che sta accadendo mentre sono sul palco, non dopo, quando è tutto finito. Insomma, vorrei godermelo fino in fondo“.

E così è stato! Irama si è goduto il viaggio, combattendo la paura di annoiare con uno show diviso in tre diversi momenti: uno dedicato alle ballad; uno che rappresenta un po’ la nuova direzione intrapresa dall’artista, ovvero il flamenco, e un altro che regala al pubblico un po’ di leggerezza, prima del gran finale con la band.