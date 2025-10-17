Irama: testo e significato di “Senz’Anima”, 2° traccia dell’album “Antologia della Vita e della Morte”

Irama, Senz’Anima: significato del testo della seconda traccia dell’album Antologia della Vita e della Morte (Warner Music Italy).

Anticipato dal singolo Ex feat Elodie, Antologia della Vita e della Morte (qui la nostra intervista) è il nuovo album di inediti di Irama, che torna con un racconto viscerale ed emotivo in cui passato e presente si intrecciano, dando vita a una sorta di un viaggio – sospeso tra fragilità e forza, vita e assenza – in cui ogni dettaglio si fa narrazione intima e universale.

IRAMA, “antologia della vita e della morte”: LA GENESI

“Non so nemmeno perché sono tornato qui. Forse per ritrovarmi, o forse per ritrovarti, dentro queste stanze che sanno di polvere e di ricordi appiccicati ai muri, come l’odore del fumo”, esordisce Irama nel tentativo di raccontare com’è nata questa sua Antologia della Vita e della Morte.

Poi, aggiunge: “Non so nemmeno perché sia passato tutto questo tempo, sinceramente… Volevo realizzare un disco perfetto, perché sono un insicuro.

Ma sapete una cosa? Era tutto un alibi. La verità è che io ho avuto paura: paura di sbagliare, e basta. E la paura, a volte, ti paralizza; ti fa smettere di essere lucido.

Così ho iniziato a parlarmi. E sai qual è la cosa più strana…“.

irama, “senz’anima”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Senz’Anima è una confessione scarnata, registrata d’impulso. Dolore e femminilità si intrecciano così in una verità irripetibile, dando voce a una ferita aperta che non chiede perdono, ma solo di essere ascoltata.

“La prima take l’ho vomitata, sporca, irripetibile. Ogni volta che provo a rifarla manca quell’urgenza, quell’intensità. La frase ‘ma il dolore è femmina’ mi disarma ogni volta”.

TESTO DEL BRANO

Ti ho guardato farmi a pezzi

Per poi non parlarmi più

Masticare i miei difetti

Però non buttarli giù

Farmi male in tutti sensi

Soltanto per tirarti su

Sai non credo ne sia valsa la pena

Ma il dolore è femmina

Ti sceglie

Ma finché non servi più

Piano si vendica

E termina dove cominci tu

E ora piangi in macchina

Senz’anima

Dentro a quei tuoi occhi blu

Neanche mi guardano

Ma c’è una parte di te

Che è dentro di me

Che ancora non riesce a spegnersi

E c’è una parte di me

Che appartiene a te

Che forse dovrei riprendermi

Senz’anima

Senz’anima

Qualcosa si spezzerà

Senz’anima

Tu stai qui senz’anima

Senz’anima

Forse era tutto sbagliato

Dimmi cosa si prova

Ad amare per noia

Poi restare da sola

Quando se ne va

E respiri nervosa

Come un quadro di Goya

Ma ti ho già detto

Che non tornerò

Ma nemmeno tu

Sai che non bevo più

Da quando c’eri tu

Ma non risanguinerò

Ma nemmeno tu

Fallo almeno tu

Salvati almeno tu

Perché lo sai

Che l’orgoglio mi fotte

E lo terrò

Non sai che ho bisogno di te

E ho le ossa rotte

Non sai

Che quel giorno ero pronto

Per perderti

Sai, che hai bisogno di me

Che c’è una parte di te

Che è dentro di me

Che ancora non riesce a spegnersi

E c’è una parte di me

Che appartiene a te

Che forse dovrei riprendermi

Ora che non tornerò

Vuoi piangere o no?

Puoi dirmi che è un gioco

Tanto non ti crederò

Ho fatto a pezzi quell’odio

Strappandolo proprio

Ma forse non riesco

A tenermelo più

Senz’anima

Senz’anima

Qualcosa si spezzerà

Senz’anima

Tu stai qui senz’anima

Senz’anima

Perché era tutto sbagliato