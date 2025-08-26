Irama ed Elodie insieme in “Ex”, il loro primo duetto tra passione e dolore

Irama Ex testo e significato, nuovo singolo in duetto con Elodie. In attesa dell’annuncio della data di pubblicazione del nuovo disco, il cantautore lancia una collaborazione inedita con una delle voci più incisive del pop italiano. Due artisti che sanno essere viscerali tanto nei brani intimisti quanto nei loro uptempo.

Il singolo sarà disponibile da venerdì 29 agosto 2025 per Warner Music.

Ex arriva in un momento cruciale per le carriere di Irama ed Elodie.

Elodie è reduce da un 2025 che l’ha vista tornare in gara al Festival di Sanremo, pubblicare un nuovo album e debuttare con due concerti negli stadi di Milano e Napoli. Due eventi storici nella sua carriera, non esenti da critiche sul fronte delle vendite dei biglietti. L’estate l’ha vista anche protagonista in Yakuza, singolo realizzato in collaborazione con Sfera Ebbasta.

Anche Irama ha partecipato all’ultimo Sanremo con il brano Lentamente, confermando il suo percorso di artista in continua trasformazione.Dopo aver portato avanti con successo il suo tour nei palasport, si prepara a chiudere il 2025 con un concerto all’Arena di Verona e, nel 2026, a calcare per la prima volta il palco dello Stadio San Siro.

Sempre in autunno è previsto l’arrivo del suo nuovo album di inediti, già definito da lui stesso come “il più importante della mia carriera”, in uscita per Warner Music.

irama & elodie – Il significato di Ex

Dopo aver esplorato percorsi artistici distinti ma spesso paralleli, Irama ed Elodie si incontrano in Ex, una canzone che parla d’amore, ma non dell’amore romantico. Qui si canta il dopo, il vuoto che resta quando le parole sono finite e restano solo i gesti, gli sguardi e le ferite aperte.

Al centro della canzone ci sono due ex amanti, ma il focus non è sulla fine della storia: è sul momento sospeso in cui il dolore diventa abitudine, e l’intimità è ancora viva, anche se tossica. La canzone evoca quel tipo di legame che “sembra un sogno, ma fa male come la realtà”, dove il desiderio e la malinconia si intrecciano in un ballo lento fatto di tensione e silenzi.

Prodotto dai Room9 e con mix e mastering curati da Andrea DB Debernardi e Nicolò Giglio Tos presso il Fonjka Studio, Ex è un brano che fonde l’anima latina e sensuale della produzione con un impianto testuale cinematografico e tagliente.

Testo di Ex

Il testo integrale sarà inserito qui al momento dell’uscita ufficiale del singolo