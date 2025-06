Elodie e Sfera Ebbasta insieme per Yakuza. Testo e significato del nuovo singolo

Testo e significato di Yakuza il nuovo singolo di Elodie con Sfera Ebbasta, fuori dal 27 giugno 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il brano segna una nuova tappa della loro collaborazione artistica e arriva dopo un anno ricco di successi per entrambi.

Elodie e Sfera di nuovo insieme: esce il singolo Yakuza

Prodotta da Rvssian – già al lavoro con star globali come Bad Bunny, J Balvin e Nicki Minaj – Yakuza mette insieme le voci e gli stili di due protagonisti della scena pop-urban italiana. Un incastro che si era già rivelato vincente in Anche stasera, triplo disco di platino uscito a fine 2023.

La nuova canzone unisce atmosfere internazionali e ritmiche sensuali, rivelando un’alchimia sempre più solida tra i due artisti. Yakuza racconta un amore travolgente, tra passione e pericolo, con un linguaggio diretto e immagini evocative, su una produzione curata nei dettagli.

elodie & SFERA EBBASTA – Il significato di Yakuza

Nel testo di Yakuza l’amore diventa un gioco pericoloso. Le parole scorrono come lame affilate, mentre la voce di Elodie alterna dolcezza e forza, facendo emergere una figura femminile sicura e consapevole. Sfera Ebbasta, dal canto suo, offre il suo consueto mix tra romanticismo e realtà di strada, con un flow riconoscibile e incisivo.

Un brano che racconta l’intensità delle relazioni moderne, dove sentimento e rischio vanno spesso a braccetto. La scelta del titolo richiama l’immaginario giapponese per esprimere l’idea di un legame indissolubile ma anche difficile da gestire.

elodie & SFERA EBBASTA – testo

Sono a un passo dal caos

Non ho paura

Non rifiuterò mai

La tua avventura

E ci nascondiamo come la Yakuza

Ricopriamo di luce a led ogni sciagura

Per me l’amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina che stavo al verde

Ti dice che una come me solamente carpe diem

Solo un attimo fuggente

Prima del caos

Della paura

Ma non rifiuterò mai

La tua avventura

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già in tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

Sei la mia voce nel caos

Sei la mia cura

Siamo due poli opposti

E ci siamo nascosti sotto la stessa luna

E questa volta so che non mi basterà una scusa

Per tutte le volte che ti ho delusa

Ma l’amore non so come si usa

Oh no, tu conosci mille modi per ferire un uomo

Tu vuoi cose che non possono comprare i soldi

Tu sei bella ma sei meglio senza niente addosso

Senza la luce riflessa di quei riflettori

Prima del caos

Della paura

Dopo di te

Mai più

Nessuna

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già in tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

E va bene, va bene così

Vuoi le ali come una DeLorean

Però è sempre l’ennesima storia

Perché l’amore è freddo come le manette

Come le palazzine da ragazzina che stavo al verde

Facciamo come vuoi

Vieni andiamo via

Tu, io

Dalla festa

Stasera

Sono già in tre, quattro, cinque

Quindi resta da me

Solo se tu lo vuoi

Malamente

Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi

Saranno solo maldicenze

Si, però fa niente

eh, eh

Il successo di Elodie tra stadi e palasport

Elodie arriva a questo singolo dopo un anno importante, segnato dai due eventi negli stadi – San Siro a Milano e lo Stadio Maradona di Napoli – che hanno celebrato la sua affermazione definitiva nella musica pop italiana. Con il tour Elodie Show 2025, porterà ora la sua visione anche nei palasport italiani.

Ecco le date del tour prodotto da Vivo Concerti:

– 29 ottobre – Jesolo, Palazzo del Turismo

– 31 ottobre e 1 novembre – Milano, Unipol Forum

– 8 novembre – Eboli, Pala Sele

– 14 novembre – Firenze, Mandela Forum

– 19 e 20 novembre – Roma, Palazzo dello Sport

– 24 e 25 novembre – Messina, PalaRescifina

– 28 e 29 novembre – Bari, Palaflorio

– 1 dicembre – Torino, Inalpi Arena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI