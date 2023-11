Sfera Ebbasta testo, significato e video di “Anche stasera”, quinta traccia contenuta in “X2VR” in cui duetta con Elodie

Sfera Ebbasta Anche stasera testo, significato e video del brano contenuto in “X2VR“, quarto album di inediti di del king della trap.

Sfera torna alle origini proponendo il secondo capitolo di una saga che ha mosso i primi passi nel 2015 con “XDVR” e che ha lasciato un segno indelebile nella storia della trap e tra i suoi milioni di fan.

Sfera ebbasta anche stasera significato del brano e autori

La quinta traccia dell’album è stata scritta da Sfera, con Elodie (con cui duetta), Takagi & Ketra, Davide Petrella, Luca Faraone e Charlie Charle. La produzione è di Charlie Charles, Drillionaire e Takagi & Ketra.

Per il brano più pop del disco, in duetto con Elodie, Sfera canta un brano in cui non rinuncia alla parte carnale del rapporto ed Elodie, da vera donna alfa, fa altrettanto. Perché è anche ora di finirla di pensare che uomo e donna siano poi tanto diversi nell’amore come nel sesso.

sfera ebbasta anche stasera testo, audio e video

Tu dormi sopra il mio petto, intanto io fumo

Dentro le coperte resta il tuo profumo

Sei soltanto mia, mai più di nessuno

Odio chi altro ti ha avuta o fatto sentire al sicuro

Hanno pianto i nostri occhi

Gocce di pioggia sui blocchi

Freddo sotto zero, sotto un cielo nero

Anche coi cuori rotti

E scopiamo tutta la notte

Spero che il vicino non senta

Ti ho detto cose, ero fuori di me

Tu mi mandi fuori di testa

A duecento sopra ad un Carrera

Dimmi che sei sincera

Per te vado in galera

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasеra

Finisce che non sappiamo nemmеno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando scopiamo, ti amo per davvero

Per davvero

E faremo la guerra

pure stasera

Poi faremo l’amore, ci scorderemo in fretta

Di quelle cose che ci sputiamo in faccia soltanto per rabbia

Di quelle volte, baby, che ci siam fatti del male a vicenda

E giro la città solo per cercarti

E sclero quando non rispondi ai miei messaggi

Tu sai guardarmi dentro come coi raggi X

Tu sai cose di me che non sanno i miei amici

Di te potrei innamorarmi ogni sera

Mentre ho le mie labbra sopra le tue

Ma, se domani finisce, è un problema

Non posso dimenticarti mai più

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasera

Finisce che non sappiamo nemmeno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando scopiamo, ti amo per davvero

Per davvero

Anche questa notte andrà così

Che ci gridiamo in faccia

E poi tra una bugia e un’altra ancora

Anche questa volta siamo qui

E il temporale passa

Ci ritroviamo soli in strada ancora

Io e te stasera

Gocce di pioggia sotto a un cielo nero

Chissà se anche stasera

Finisce che non sappiamo nemmeno chi siamo

Baby, anche stasera ti ho detto cose, ero fuori di me

Ma tu non dimenticare mai che

Quando scopiamo, ti amo per davvero

Per davvero