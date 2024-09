Irama: “Sto lavorando al progetto più importante della mia vita. Deve essere perfetto”

Domenica 1° settembre – in occasione dell’ultima data del tour estivo, che si è tenuta a San Benedetto Del Tronto – Irama si è scusato con i propri fan per l’attesa inerente l’uscita del suo nuovo album di inediti, che spera di riuscire a portare ai live nei palazzetti: “Queste arene saranno super piene. Sono contento. Vi prometto che cercherò in tutti i modi di portare questo progetto ai live. Ve lo devo, ci mancherebbe altro“.

Il disco sembrava dovesse uscire a settembre, ma così non sarà: “Scusate se sto tardando a pubblicarlo. Ci tengo e voglio che sia tutto perfetto. Voglio rispettarvi. Voglio rispettare la musica. Sto lavorando ad un progetto, un progetto importante, forse il più importante della mia vita“.

Le novità, però, non finiscono qui! Potrebbe infatti esserci anche un ritorno di Irama a Sanremo e, qualora la lavorazione del disco dovesse richiedere più tempo del previsto, il Festival e il brano in gara potrebbero rappresentare un’importante rampa di lancio per l’intero progetto.

I FESTIVAL DI SANREMO DI IRAMA

Di seguito riportiamo i dati relativi alle cinque partecipazioni di Irama al Festival di Sanremo: dal debutto nella sezione Nuove Proposte nel 2016 con Cosa Resterà all’ultima partecipazione lo scorso febbraio con il brano Tu No.

2016 – 66° Festival di Sanremo (Nuove Proposte), Cosa Resterà

2019 – 69° Festival di Sanremo, La Ragazza Con Il Cuore di Latta (#7)

(#7) 2021 – 71° Festival di Sanremo, La Genesi Del Tuo Colore (#5)

(#5) 2022 – 72° Festival di Sanremo, Ovunque Sarai (#4)

(#4) 2024 – 74° Festival di Sanremo, Tu No (#5)

IRAMA LIVE 2024: LE DATE

21 Novembre – FIRENZE , Mandela Forum

, Mandela Forum 23 Novembre – ROMA , Palazzo dello Sport (SOLD OUT)

, Palazzo dello Sport (SOLD OUT) 2 Dicembre – MILANO , Unipol Forum (SOLD OUT)

, Unipol Forum (SOLD OUT) 3 Dicembre – MILANO , Unipol Forum (SOLD OUT)

, Unipol Forum (SOLD OUT) 6 Dicembre – TORINO, Inalpi Arena

