Irama in Arena: “La pioggia? Qualcuno lassù si sta commuovendo”

Ieri sera, mercoledì 15 maggio, Irama si è esibito per la prima volta con un live tutto suo all’Arena di Verona, accompagnato da una super band di 18 elementi, tra cui 8 archi e 4 coristi, e da una pioggia fitta e insistente, che non è però riuscita a fermare la musica.

“Guardando le previsioni del tempo, erano tutti disperati“, ha raccontato il cantautore. “Ma io la vedo in modo diverso“.

Poi, ha spiegato: “Secondo me, qualcuno da lassù ci sta guardando e si sta commuovendo. La pioggia è magica“.

E, a proposito di magia, durante il live Irama ha presentato per la prima volta dal vivo insieme a Michelangelo il nuovo singolo “Galassie” (Warner Music Italy – qui il testo), in cui la malinconia si trasforma in positività, alla ricerca di un luogo – lontano, tra le galassie – in cui “tutto il rumore sarà musica“.

iRAMA debutta all’ARENA DI VERONA

Malinconia, Positività e Magia. Sono forse queste le parole che meglio descrivono questa speciale notte di maggio, in cui momenti molto intimi e dal forte impatto emotivo si sono alternati ad attimi di pura spensieratezza, ripercorrendo la carriera di Irama dagli esordi con “Tornerai Da Me” fino ad oggi, con uno sguardo sempre rivolto al futuro.

Ed ecco che in scaletta trovano spazio anche, e soprattutto, i brani con cui l’artista ha per ben quattro volte preso parte al Festival di Sanremo: da “La Ragazza Con Il Cuore Di Latta” a “Tu No“, passando per “La Genesi Del Tuo Colore” e “Ovunque Sarai“, brano di cui Irama ha proposto una speciale versione in duetto con Riccardo Cocciante, maestro dell’emotività, con il quale ha interpretato anche “Bella Senz’Anima“.

Il risultato? Uno show davvero ben calibrato, reso ancora più immersivo da una scenografia studiata ad hoc, che si integra a contenuti visual 3D che conferiscono ad alcuni brani una certa sacralità (“Aura – Capitolo XII“).

LA SCALETTA del concerto

Aura – Capitolo XII (2023) 5 Gocce (2022) Crepe (2020) Bella e Rovinata (2018) Un Giorno In Più (2018) Una Lacrima con Sfera Ebbasta (2022) ALI (2022) Mediterranea (2020) Giovani (2018) Nera (2018) Che Vuoi Che Sia (2018) Arrogante (2019) Yo Quiero Amarte (2022) Un Respiro (2018) Galassie con Michelangelo (2024) Goodbye (2022) / Tornerai Da Me (2016) Dedicato a Te (2020) La Ragazza Con Il Cuore Di Latta (2019) È la luna (2022) Baby (2022) Tu No (2024) Bella Senz’Anima con Riccardo Cocciante Ovunque Sarai con Riccardo Cocciante (2022) Bazooka (2020) La Genesi del tuo colore (2021)

IRAMA: LE DATE DEL TOUR

Dopo lo speciale evento all’Arena di Verona, il tour di Irama proseguirà sui palchi dei principali festival estivi:

Mercoledì 15 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Giovedì 25 luglio 2024 || Piazzola sul Brenta (PD) @ Anfiteatro Camerini

Mercoledì 31 luglio 2024 || Gallipoli (LE) @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL Parco Gondar

Venerdì 2 agosto 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC Villa Bellini

Sabato 3 agosto 2024 || Reggio Calabria @ Piazza Castello Aragonese

Domenica 11 agosto 2024 || Follonica (GR) @ SUMMER NIGHTS Parco Centrale

Lunedì 12 agosto 2024 || Cinquale (MS) @VIBE FESTIVAL Arena della Versilia

Sabato 17 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

In autunno sarà poi la volta dei più importanti palazzetti della nostra penisola:

Domenica 1 settembre 2024 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela

Giovedì 21 novembre 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 23 novembre 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 2 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Martedì 3 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Unipol Forum – SOLD OUT

Venerdì 6 dicembre 2024 || Torino @ Inalpi Arena

