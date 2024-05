Amici 23, Irama presenta in anteprima il nuovo singolo “Galassie”

Irama, “Galassie“: significato del testo del nuovo singolo

Durante la semifinale di Amici 23 – che ha visto Holden, Petit, Mida, Sarah, Marisol e Dustin ottenere un pass per la finale di sabato 18 maggio – Irama ha presentato in anteprima il suo nuovo singolo, “Galassie“, che sarà disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 17 maggio.

Il brano anticipa il nuovo album di inediti del cantautore, in uscita in autunno, all’interno del quale molto probabilmente troveremo anche “Tu No“, canzone con la quale Irama ha preso parte alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, classificandosi quinto.

Irama, “Galassie”: significato del brano

In “Galassie” Irama racconta – citando persino Franco Battiato (“Ti proteggerò da ogni malinconia“) – il forte legame tra il protagonista della canzone e una ragazza. Ed ecco che quando sono insieme il rumore diventa musica e il dolore è solo un lontano ricordo.

Irama, “Galassie”: testo del brano

Dove vanno XXX immagine

Certe stelle quando cadono

Ed esattamente là ti incontrerò

Troverò

È solo un’altra città

Qua non c’è gravità

Ti respirerò libera

Come elettricità

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica

Sentirai coi tuoi occhi

Toccherai con il cuore

Hai mai visto due sogni

Mentre fanno l’amore

Balleranno solo i nostri corpi

Ma tu

Già lo stai facendo

E non ti accorgi

Sospesi nell’aria

Qui non c’è gravità

Ti proteggerò

Da ogni malinconia

Se ti va

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello ce vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Tutto il rumore

Sarà musica

Lontano da te,

Da ogni tua follia

Da una malattia che prende

Una parte di te la getterà via

Tu fidati di me

Ti porterò dove

Non sei stata mai

Saremo altrove

Quello che vorrai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Lontano da ogni

Cosa stupida

Andremo dove

Dimenticherai

Tutto il dolore

E poi ballerai

Sotto una pioggia

Che ci illumina

Con te nemmeno Dio

Ci giudica

IRAMA LIVE 2024: LE DATE

Mercoledì 15 maggio 2024 || Verona @ Arena di Verona – SOLD OUT

Mercoledì 31 luglio 2024 || Gallipoli (LE) @ OVERSOUND MUSIC FESTIVAL Parco Gondar

Venerdì 2 agosto 2024 || Catania @ WAVE SUMMER MUSIC Villa Bellini

Sabato 3 agosto 2024 || Reggio Calabria @ Piazza Castello Aragonese

Sabato 17 agosto 2024 || Olbia @ RED VALLEY FESTIVAL Olbia Arena

Domenica 1 settembre 2024 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela

Giovedì 21 novembre 2024 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 23 novembre 2024 || Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 2 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Forum – NUOVA DATA

Martedì 3 dicembre 2024 || Assago (MI) @ Forum – SOLD OUT

Venerdì 6 dicembre 2024 || Torino @ Inalpi Arena

