Irama in gara al Festival di Sanremo 2024 con “Tu no”

Irama Tu no testo, significato e autori del brano che vede il ritorno del cantautore all Festival di Sanremo dopo il grande successo ottenuto con La genesi del tuo colore (quinto posto) nel 2021 e Ovunque sarai nel 2022 (quarto posto).

Irama ad oggi è il secondo artista con il maggior numero di copie certificate dalla FIMI tra quelli che hanno partecipato ad un talent show. Tra album, singoli e collaborazioni conta infatti 3.600.000 copie certificate. Il ritorno a Sanremo arriva per lanciare il nuovo disco in uscita nel corso del 2024.

Le ultime due uscite discografiche: Il giorno in cui ho smesso di pensare (triplo platino) e il joint album con Rkomi, No stress (disco d’oro).

