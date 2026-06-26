Nuovo appuntamento con la classifica airplay EarOne, i brani più trasmessi dalle radio italiane nella settimana 26 del 2026. In vetta alla classifica generale per punteggio sale Cabana di Irama, che con un balzo di dodici posizioni conquista la prima posizione scalzando i Pinguini Tattici Nucleari.
Di seguito la classifica generale completa elaborata per punteggio, mentre nella seconda pagina trovate la classifica airplay delle radio indipendenti. I dati si riferiscono alle rilevazioni da venerdì 19 a giovedì 25 giugno 2026.
Classifica EarOne airplay generale, settimana 26 del 2026
|Pos.
|Artista e titolo
|Trend
|1
|Irama – Cabana
Warner
|▲ 12
|2
|Pinguini Tattici Nucleari – Sorry Scusa Lo Siento
Sony
|▼ 1
|3
|Madonna, Sabrina Carpenter – Bring Your Love
Warner, Island
|=
|4
|Jovanotti, ALFA – Buon Vento
Island
|=
|5
|MERK & KREMONT, Serena Brancale, The Kolors – Partenope
Warner
|▲ 3
|6
|Tommaso Paradiso – Agitare Coca Cola
Sony
|NEW
|7
|Tame Impala – Dracula
Sony
|▼ 5
|8
|Francesco Gabbani – Summer Funk
BMG
|▼ 2
|9
|ANOTR, 54 ULTRA – Talk To You
No Art
|▲ 1
|10
|GAIA – Bossa Nostra
Sony
|▼ 5
|11
|Noemi – Tu Cosa Fai Questa Sera
Sony
|=
|12
|ANNA – White Girl Wasted
EMI
|NEW
|13
|Samurai Jay – Flamenco Paranoia
Island
|▼ 1
|14
|Sayf – Buona Domenica
Warner
|▼ 7
|15
|Angelina Mango, Marco Mengoni – Canto D’Amore
LaTarma Records
|▼ 6
|16
|J-AX – Hippy Ya Yo (Però Anche No)
Sony
|▼ 1
|17
|SIENNA SPIRO – Material Lover
EMI
|▲ 5
|18
|SOMBR – Potential
Warner
|▼ 4
|19
|Olivia Rodrigo – Drop Dead
EMI
|▼ 2
|20
|Fulminacci – Maledetto Me
Maciste Dischi, Warner
|=
|21
|Ditonellapiaga – Businessman
BMG
|▼ 2
|22
|Lady Gaga, Doechii – Runway
EMI
|▼ 6
|23
|KAROL G, Manu Chao – Viajando Por El Mundo
EMI
|▲ 6
|24
|THE BAUSA – Magnetic
Sony
|▼ 3
|25
|Achille Lauro – Comuni Immortali
Warner
|▼ 7
|26
|MACE, Salmo, Colapesce – Cattive Abitudini
Warner, Sony
|▼ 2
|27
|Annalisa – Canzone Estiva
Warner
|▼ 1
|28
|Serena Brancale, Levante, DELIA – Al Mio Paese
Isola degli Artisti, Warner
|▼ 5
|29
|Baby K – Tucamacarena
Sony
|▲ 10
|30
|Fred De Palma, Anitta, Emis Killa – La Testa Gira
Warner, Sony, Island
|▲ 7
|31
|Bruno Mars – On My Soul
Warner
|NEW
|32
|Madame – M’Ama Non M’Ama
Sugar Music
|NEW
|33
|Harry Styles – Dance No More
Sony
|▲ 1
|34
|Elettra Lamborghini – Bam Bam Bambina
EMI
|▼ 1
|35
|Harry Styles – American Girls
Sony
|▼ 7
|36
|Ultimo – Romantica
Ultimo Records
|▼ 4
|37
|The Kolors – Rolling Stones
Warner
|▼ 10
|38
|Alex Warren – Fever Dream
Warner
|▼ 8
|39
|Gianni Morandi, Alessandra Amoroso – Hit Parade
Sony
|NEW
|40
|Martin Garrix, Ed Sheeran – Repeat It
STMPD RCRDS
|▲ 3
|41
|Bob Sinclar, Kiesza – I Can’t Wait
Time
|▼ 6
|42
|Olivia Dean – So Easy (To Fall In Love)
EMI
|▼ 6
|43
|Sal Da Vinci – Poesia
Warner
|▼ 5
|44
|Elisa – Amore È
Island
|▼ 13
|45
|CLARA, sangiovanni – Le Ragazze
Warner
|▼ 3
|46
|Jungle – The Wave
AWAL
|▲ 11
|47
|Madame, Marracash – Volevo Capire
Sugar Music
|▼ 22
|48
|Mr.Rain – Lunedì Nero
Warner
|▲ 1
|49
|MEEK – Beautiful Freeks
BMG
|▼ 9
|50
|Malika Ayane – Una Possibilità
Carosello Records, Believe
|▼ 4
Nella prossima pagina la classifica airplay delle radio indipendenti.