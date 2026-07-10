La presentazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2026-2027 mette la musica al centro di Canale 5. Tra concerti in prima serata, show evento e omaggi ai grandi nomi della canzone italiana, l’azienda costruisce un autunno-inverno fitto di appuntamenti live, con uno sguardo già rivolto al 2027.

I quattro concerti annunciati per la prima serata di Canale 5 sono quelli di Irama, Achille Lauro, Giorgia ed Emma. Per Achille Lauro si tratta della messa in onda del suo concerto, dopo che il progetto di uno show evento in Rai non era andato in porto: vi avevamo raccontato qui come la sua data allo Stadio San Siro fosse finita proprio su Canale 5.

Accanto ai concerti trova spazio Una storia importante, lo show evento live di Eros Ramazzotti pensato per celebrare la carriera del cantautore romano, con ospiti e amici sul palco.

Dive, cinque protagoniste della canzone italiana

Tra gli show evento spicca Dive, che mette al centro cinque interpreti della musica italiana: Patty Pravo, Orietta Berti, Marcella Bella, Iva Zanicchi e Rita Pavone. Le cantanti proporranno brani del loro repertorio, duetti inediti e racconteranno la propria storia artistica e umana.

Il Volo, Pooh e Gigi D’Alessio: gli appuntamenti tra Natale e il 2027

A Natale torna un classico della rete, molto amato da Silvio Berlusconi: la Festa di Natale con Il Volo. Lo sguardo si allunga poi alla primavera 2027, quando è atteso lo speciale dei Pooh dal titolo Un paese, mille canzoni, e all’autunno dello stesso anno, con il ritorno del festival Viva Napoli guidato da Gigi D’Alessio.

Proprio quest’ultimo titolo riporta in vita un marchio storico della televisione musicale italiana. Viva Napoli andò in onda per nove edizioni, dal 1994 al 2002, prima su Canale 5 e poi su Rete 4, sempre condotto da Mike Bongiorno affiancato di anno in anno da diversi co-conduttori. La formula vedeva grandi nomi della canzone italiana reinterpretare celebri motivi partenopei, con l’orchestra diretta dal maestro Peppe Vessicchio. Un’eredità importante, che la nuova edizione affidata a Gigi D’Alessio proverà a raccogliere.

Confermato, come da tradizione, tutto il blocco di programmi di Maria De Filippi, a partire da Amici. Proprio sul talent Pier Silvio Berlusconi ha anticipato che ci saranno delle novità, senza però svelarle: ne parliamo nel dettaglio nell’articolo dedicato al possibile cambio di format di Amici 26.