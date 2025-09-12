12 Settembre 2025
di
Oriana Meo
Caporedattore
Tour
12 Settembre 2025

Concerti 2027 in Italia: calendario completo con tutte le date e i cantanti [Aggiornato 12 settembre 2025]

Concerti 2027 in Italia: tutte le date e i cantanti italiani in tour

Il 2027 si preannuncia un anno ricco di musica live! Se sei un appassionato di concerti e vuoi sapere quando e dove suoneranno i tuoi artisti preferiti, sei nel posto giusto. Questo calendario è in costante aggiornamento con le ultime date dei tour italiani del 2027.

📅 Calendario Concerti 2027 in Italia

Ecco tutti i concerti del 2027 suddivisi per mese. Clicca sul mese di tuo interesse per scoprire tutte le date e i cantanti che si esibiranno:

  1. gennaio
  2. febbraio
  3. marzo
  4. aprile
  5. maggio
  6. giugno
  7. luglio
  8. agosto
  9. settembre
  10. ottobre
  11. novembre
  12. dicembre
📅 Cerchi invece i concerti del 2026?
Abbiamo raccolto tutte le date mese per mese anche per quest’anno.
👉 Scopri qui tutti i concerti del 2026

🆕 Ultimo aggiornamento: 12/09/2025.

