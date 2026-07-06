Ultimo ha annunciato il nuovo tour negli stadi 2027. L’annuncio è arrivato lunedì 6 luglio 2026 attraverso i canali social del cantautore romano, a due giorni dal concerto evento Ultimo 2026, La favola per sempre, andato in scena a Roma Tor Vergata davanti a 250mila persone. Il tour, intitolato Stadi 2027, La favola continua, partirà il 10 giugno 2027 e toccherà i principali stadi italiani. In questa pagina, in aggiornamento, raccogliamo tutte le date, le venue e le informazioni su biglietti e prevendite.

Ultimo, le date del tour negli stadi 2027

Questo il calendario annunciato da Ultimo Records e Vivo Concerti per il tour Stadi 2027.

Data Città Stadio 10 giugno 2027 Lignano Sabbiadoro Stadio Teghil 13 giugno 2027 Bologna Stadio Dall’Ara 17 giugno 2027 Padova Stadio Euganeo 20 giugno 2027 Milano Stadio San Siro 24 giugno 2027 Napoli Stadio Maradona 28 giugno 2027 Messina Stadio Franco Scoglio 3 luglio 2027 Reggio Calabria Stadio Granillo 6 luglio 2027 Bari Stadio San Nicola 10 luglio 2027 Firenze Visarno Arena 16 luglio 2027 Torino Allianz Stadium 24 luglio 2027 Olbia Olbia Arena

Ultimo stadi 2027: Biglietti e prevendite del tour

Come annunciato dallo stesso Ultimo sui social, i biglietti saranno disponibili da mercoledì 8 luglio 2026 alle ore 14:00. I circuiti ufficiali di vendita verranno aggiornati in questa pagina alla conferma degli organizzatori.

Biglietti del tour Stadi 2027 di Ultimo In vendita da mercoledì 8 luglio alle ore 14:00 Vai alla biglietteria

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Il ritorno negli stadi dopo il record di Tor Vergata

Il tour Stadi 2027 arriva a pochi giorni dal live che è già nella storia della musica italiana. Il 4 luglio 2026 Ultimo ha riempito Roma Tor Vergata con 250mila spettatori, il concerto con il maggior numero di biglietti venduti di sempre nel Paese, superando il record di presenze che apparteneva a Vasco Rossi con il Modena Park del 2017. A due giorni da quel traguardo, il cantautore ha annunciato sui social il ritorno negli stadi per il 2027.

Nel comunicare le nuove date, il cantautore romano ha accompagnato l’annuncio con un messaggio diretto ai fan: “Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra”. Tutti i numeri e il racconto della serata di Tor Vergata sono nella scheda su incassi, indotto e prezzi dei biglietti e nel racconto e la recensione del concerto.