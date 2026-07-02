Beach Like a Deejay torna a Jesolo da venerdì 3 a domenica 5 luglio 2026 per la prima tappa del tour estivo di Radio Deejay. Per tre giorni l’Arenile di Piazza Brescia ospiterà concerti, dj set, attività sportive e momenti di intrattenimento a ingresso gratuito. Ecco tutto quello che c’è da sapere su programma, ospiti e appuntamenti del weekend.

La manifestazione, realizzata in collaborazione con il Comune di Jesolo, coinvolgerà alcuni dei volti più amati dell’emittente radiofonica (La Pina, Diego Passoni, La Vale, Umberto & Damiano, Annie Mazzola) e diversi protagonisti della musica italiana.

Di giorno spazio alle attività sulla spiaggia. La sera, invece, il palco si accenderà con concerti e dj set.

Beach Like a Deejay 2026 a Jesolo: il programma giorno per giorno

Venerdì 3 luglio

La prima giornata prenderà il via alle ore 21.00 con una serata firmata Radio m2o, che vedrà alternarsi sul palco diversi dj set, incluso quello di Albertino, per inaugurare il tour estivo all’insegna della musica dance.

Sabato 4 luglio

Alle ore 21.00 sarà la volta del grande concerto di Radio Deejay, condotto dagli speaker dell’emittente.

Ad esibirsi saranno, rigorosamente in ordine alfabetico:

Anna

Gaia

Lorenzo Salvetti

Noemi

Settembre

Domenica 5 luglio

L’ultima giornata si concluderà al tramonto con il dj set di Radio Deejay, che chiuderà la tappa inaugurale del tour estivo.

Le attività sulla spiaggia: sport, fitness e intrattenimento

Sabato 4 e domenica 5 luglio le attività inizieranno già alle ore 7.30 del mattino con un ricco programma dedicato al fitness.

Nello specifico, saranno proposti corsi di:

risveglio muscolare;

mobilità;

corpo libero;

acqua fun;

power training.

I corsi sono gratuiti, ma è necessario prenotare il proprio posto presso l’Info Point Deejay, allestito all’interno del village sull’Arenile di Piazza Brescia. I partecipanti riceveranno inoltre una speciale Deejay Bag in omaggio.

Ma non è tutto! Non mancheranno infatti tornei e attività di:

beach volley;

beach tennis;

bowling;

bocce;

calcio balilla;

ping pong.

Nel corso del weekend sarà infine possibile provare anche alcuni sport acquatici come acqua scooter, sup elettrico e water board.

Il palco di Deejay on the Beach ospiterà invece giochi, animazione e momenti di intrattenimento con gli speaker dell’emittente radiofonica. E, proprio a questo proposito, sia sabato che domenica, alle 11.30 e alle 18.00, sono in programma degli aperitivi musicali con Umberto & Damiano e Annie Mazzola.

Le prossime tappe di Beach Like a Deejay 2026

La tappa di Jesolo inaugura l’edizione 2026 di Beach Like a Deejay, che anche quest’anno porterà in diverse località italiane concerti gratuiti, sport e appuntamenti con gli speaker di Radio Deejay.

Date Città 10-12 luglio 2026 Viareggio 17-19 luglio 2026 Alghero 24-26 luglio 2026 Barletta

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