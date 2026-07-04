Tormento torna con un nuovo album, disponibile negli store digitali dal 3 luglio 2026 per Oyster Music / Island Records. Antidoto – questo è il titolo – arriva dopo un mese di anticipazioni, durante il quale l’artista ha pubblicato quattro brani inediti per accompagnare il pubblico verso l’uscita del disco.

Antidoto segna il ritorno discografico del rapper, cantante e produttore milanese dopo un anno che lo ha riportato al centro dell’attenzione grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2025 con il brano La mia parola insieme a Shablo, Gué e Joshua.

“ Antidoto”: sette brani e numerose collaborazioni

Il nuovo disco di Tormento raccoglie sette tracce che confermano il legame con l’hip hop, l’R&B e la musica black, linguaggi che l’artista ha contribuito a diffondere in Italia fin dagli anni Novanta con i Sottotono.

Accanto al lui, c’è un gruppo di amici d’eccezione. L’album mette insieme artisti appartenenti a generazioni diverse. C’è un veterano come Noyz Narcos. Ci sono protagonisti della scena contemporanea come Ernia, Rkomi, Junior K, Eiemgei e Gaia. Ed ancora, ci sono giovani artisti ormai amatissimi come Sayf e Promesa. Infine, sono presenti esponenti dell’afrobeats italiano come Leslie Sackey e WADO.

I quattro singoli che hanno anticipato l’uscita dell’album

Il percorso verso Antidoto è iniziato durante il mese di giugno con la pubblicazione di quattro brani.

Il primo pezzo estratto è stato Veleno, che propone un incontro tra il flow di Tormento e chitarre dal taglio rock. Ha fatto poi seguito Allontanarsi, realizzato insieme a Ernia, Leslie Sackey e WADO, che unisce sonorità contemporary soul e influenze afrobeats.

Con Fredda come l’inferno, in collaborazione con Rkomi, il rapper si muove tra rap ed electro-pop, mentre Self Control, con Noyz Narcos e Junior K, riporta il sound verso atmosfere più classiche dell’hip hop.

Tre inediti completano la tracklist di “Antidoto”

Oltre ai singoli già pubblicati, il disco si completa con tre nuovi brani.

Un’altra bugia, insieme a Gaia, Promessa ed Eiemgei, guarda alle produzioni R&B internazionali. Sofia, con Sayf, richiama le sonorità della west coast americana, mentre Certe cose chiude l’album con influenze funk e un’impronta più solare.

La tracklist completa di “Antidoto”

Ecco la tracklist del nuovo album di Tormento:

Veleno Allontanarsi feat. Ernia, Leslie Sackey, WADO Fredda come l’inferno feat. Rkomi Un’altra bugia feat. Gaia, Promessa, Eiemgei Self Control feat. Noyz Narcos, Junior K Sofia feat. Sayf Certe cose

Oltre trent’anni di carriera tra Sottotono e progetti da solista

Tormento è considerato uno dei pionieri dell’hip hop italiano. Con i Sottotono ha contribuito a portare rap e R&B nel mercato mainstream, mentre da solista ha alternato produzioni di successo a lavori più vicini all’underground, anche attraverso il progetto Yoshi.

Negli ultimi anni ha pubblicato l’autobiografia Rapciclopedia; ha ideato e condotto il Sotto Effetto Podcast; e nel 2025 è tornato sul palco del Festival di Sanremo come ospite fisso di Shablo con il brano La mia parola, interpretato insieme a Gué e Joshua. Antidoto rappresenta ora il suo nuovo capitolo discografico, costruito mantenendo un dialogo tra la tradizione dell’hip hop italiano e le sonorità della scena attuale.