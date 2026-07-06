6 Luglio 2026
di
All Music Italia
Classifiche annuali
Condividi su:
6 Luglio 2026

Classifica singoli più ascoltati primo semestre 2026: domina Samurai Jay, Ditonellapiaga ed Emma sole donne nei primi dieci

Il numero uno è Ossessione di Samurai Jay, quattordici brani sanremesi in Top 100 e Warner Music al comando.

Classifiche annuali di All Music Italia
Il podio della classifica dei singoli più ascoltati del primo semestre 2026: Samurai Jay, Sayf e Sal Da Vinci.
Condividi su:

Classifica singoli più ascoltati 1° semestre 2026

Il singolo più forte del primo semestre 2026 arriva ancora una volta da Sanremo, ma non lo firma il vincitore del Festival. In vetta alla classifica FIMI/NIQ dei singoli (dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026) c’è Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, un brano dell’ultimo Festival che all’Ariston non era nemmeno salito sul podio. Il podio di Sanremo, quello vero, lo aveva vinto Sal Da Vinci che qui è terzo.

Il palco dell’Ariston resta la macchina che accende i singoli italiani: se a fine anno Samurai Jay risulterà ancora primo sarà il quinto consecutivo che a guidare è un brano del festival. Negli anni precedenti sono stati Olly (2025), Mahmood (2024), Lazza (2023) e Mahmood con Blanco (2022).

Sanremo 2026 fa il pieno: podio tutto suo, ma rimescolato

I primi tre singoli del semestre sono tutti brani di Sanremo 2026. Dietro a Ossessione ci sono Tu mi piaci tanto di Sayf (secondo al Festival e secondo anche qui) e Per sempre sì di Sal Da Vinci, che il Festival lo ha vinto ma tra i singoli si ferma al terzo posto. In tutto sono quattordici le canzoni dell’ultimo Sanremo entrate nella Top 100, quasi metà delle trenta in gara.

Fuori da Sanremo comanda l’urban, come sempre. Geolier torna due volte, al quarto posto con Canzone d’amore e all’ottavo, mentre Olly si prende il settimo con Questa domenica. Nella Top 10 convivono così due mondi: cinque titoli sanremesi e il rap che regge tutto il resto.

Questa la Top 10 completa:

1. OssessioneSamurai Jay & Vito Salamanca
2. Tu mi piaci tantoSayf
3. Per sempre sìSal Da Vinci
4. Canzone d’amoreGeolier
5. Che fastidio!Ditonellapiaga
6. L’amore non mi bastaEmma
7. Questa domenicaOlly & Juli
8. 2 giorni di filaGeolier feat. Sfera Ebbasta & Anna
9. Donne ricche (Acoustic Version)Tonypitony
10. Stupida sfortunaFulminacci

Le donne ci sono, ma restano poche: Ditonellapiaga ed Emma nei primi sei

Sui singoli la situazione è un po’ meno impietosa che sugli album, dove in Top 10 non c’era una sola artista. Qui le donne nei primi dieci sono due, e stanno pure in alto: Ditonellapiaga quinta con Che fastidio!, portata dal suo terzo posto a Sanremo, ed Emma sesta con L’amore non mi basta, un brano del 2013 tornato virale su TikTok grazie a un trend calcistico e risalito fino ai primissimi posti a distanza di oltre dieci anni.

Il quadro complessivo resta però sbilanciato: in tutta la Top 100 i singoli guidati da una donna sono tredici. Oltre alle prime due ci sono Annalisa, Giorgia (in coppia con Blanco), Arisa, Anna, Elettra Lamborghini, Loretta Goggi, più le internazionali Taylor Swift, Raye, Karol G e Zara Larsson. E c’è un dettaglio da non trascurare: la donna più presente in classifica è Anna, con cinque canzoni, ma quasi sempre come voce ospite di un rapper, raramente da titolare.

Nella pagina successiva la Top 100 completa, gli artisti e le case discografiche con più brani in classifica.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Locandina ufficiale del tour Ultimo Stadi 2027, La favola continua 1

Ultimo, 300mila biglietti in mezz'ora: sei nuove date negli stadi nel 2027
Zucchero scaletta tour 2026 data zero Mantova 2

Zucchero, la scaletta del concerto e le date del tour 2026
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono in mano durante un concerto allo stadio 3

Ultimo a Tor Vergata, i numeri del concerto dei record: 16 milioni di incasso e oltre 90 di indotto per Roma
Maria De Filippi con il microfono sul palco di Amici 4

Amici 26 verso il cambio format? Meno scuola e più discografia
Ultimo, grafica del brano Quando dorme la città con il simbolo dell'infinito su sfondo cosmico 5

Ultimo, Quando dorme la città: testo e significato del brano dal nuovo album
Certificazioni FIMI settimana 27 2026: Olly, Irama, Blanco e Ultimo tra gli artisti premiati 6

Certificazioni FIMI settimana 27 2026: Olly, Irama, Ultimo e Blanco tengono testa al rap
Ultimo sul palco di Tor Vergata durante il concerto del 4 luglio 2026 davanti a 250.000 persone 7

Ultimo Tor Vergata, la recensione: 250.000 persone e due momenti che i numeri non spiegano
Ultimo a braccia aperte sul palco con il microfono durante un concerto negli stadi 8

Ultimo, la favola negli stadi: tutti i tour e i numeri di una carriera record fino a Tor Vergata
Vasco Rossi, immagine ufficiale del VA5CO Residency Show allo Stadio Olimpico di Roma 2027 9

Vasco, al via la prevendita del Giubileo: quanto costano i biglietti per i 10 concerti di Roma
Ultimo annuncia il concerto evento La favola per sempre a Roma Tor Vergata il 4 luglio 2026 sold out 10

Ultimo a Tor Vergata: scaletta ufficiale de La Favola per sempre, il concerto dei record

Cerca su A.M.I.