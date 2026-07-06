Classifica singoli più ascoltati 1° semestre 2026

Il singolo più forte del primo semestre 2026 arriva ancora una volta da Sanremo, ma non lo firma il vincitore del Festival. In vetta alla classifica FIMI/NIQ dei singoli (dal 26 dicembre 2025 al 25 giugno 2026) c’è Ossessione di Samurai Jay e Vito Salamanca, un brano dell’ultimo Festival che all’Ariston non era nemmeno salito sul podio. Il podio di Sanremo, quello vero, lo aveva vinto Sal Da Vinci che qui è terzo.

Il palco dell’Ariston resta la macchina che accende i singoli italiani: se a fine anno Samurai Jay risulterà ancora primo sarà il quinto consecutivo che a guidare è un brano del festival. Negli anni precedenti sono stati Olly (2025), Mahmood (2024), Lazza (2023) e Mahmood con Blanco (2022).

Sanremo 2026 fa il pieno: podio tutto suo, ma rimescolato

I primi tre singoli del semestre sono tutti brani di Sanremo 2026. Dietro a Ossessione ci sono Tu mi piaci tanto di Sayf (secondo al Festival e secondo anche qui) e Per sempre sì di Sal Da Vinci, che il Festival lo ha vinto ma tra i singoli si ferma al terzo posto. In tutto sono quattordici le canzoni dell’ultimo Sanremo entrate nella Top 100, quasi metà delle trenta in gara.

Fuori da Sanremo comanda l’urban, come sempre. Geolier torna due volte, al quarto posto con Canzone d’amore e all’ottavo, mentre Olly si prende il settimo con Questa domenica. Nella Top 10 convivono così due mondi: cinque titoli sanremesi e il rap che regge tutto il resto.

Questa la Top 10 completa:

1. Ossessione – Samurai Jay & Vito Salamanca

2. Tu mi piaci tanto – Sayf

3. Per sempre sì – Sal Da Vinci

4. Canzone d’amore – Geolier

5. Che fastidio! – Ditonellapiaga

6. L’amore non mi basta – Emma

7. Questa domenica – Olly & Juli

8. 2 giorni di fila – Geolier feat. Sfera Ebbasta & Anna

9. Donne ricche (Acoustic Version) – Tonypitony

10. Stupida sfortuna – Fulminacci

Le donne ci sono, ma restano poche: Ditonellapiaga ed Emma nei primi sei

Sui singoli la situazione è un po’ meno impietosa che sugli album, dove in Top 10 non c’era una sola artista. Qui le donne nei primi dieci sono due, e stanno pure in alto: Ditonellapiaga quinta con Che fastidio!, portata dal suo terzo posto a Sanremo, ed Emma sesta con L’amore non mi basta, un brano del 2013 tornato virale su TikTok grazie a un trend calcistico e risalito fino ai primissimi posti a distanza di oltre dieci anni.

Il quadro complessivo resta però sbilanciato: in tutta la Top 100 i singoli guidati da una donna sono tredici. Oltre alle prime due ci sono Annalisa, Giorgia (in coppia con Blanco), Arisa, Anna, Elettra Lamborghini, Loretta Goggi, più le internazionali Taylor Swift, Raye, Karol G e Zara Larsson. E c’è un dettaglio da non trascurare: la donna più presente in classifica è Anna, con cinque canzoni, ma quasi sempre come voce ospite di un rapper, raramente da titolare.

Nella pagina successiva la Top 100 completa, gli artisti e le case discografiche con più brani in classifica.