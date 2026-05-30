Samurai Jay firma un nuovo record italiano dell’era digitale con Ossessione, il singolo del rapper realizzato insieme a Vito Salamanca, è alla 13esima settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI / NIQ.

Il primato riguarda anche Island Records che batte sé stessa: era infatti la label guidata da Federico Cirillo a detenere il precedente record con il duo Tony Effe–Gaia con Sesso e Samba.

Ossessione e il record nell’era digitale: 13 settimane al #1

Con questo traguardo Ossessione diventa quindi il brano italiano più longevo al vertice della classifica nell’era digitale: tredici settimane di fila al primo posto, senza mai cedere la prima posizione.

Samurai Jay e Vito Salamanca hanno tenuto il vertice contro le nuove e importanti uscite delle ultime settimane, giorni che hanno visto il ritorno di Ultimo, Tedua e Pinguini Tattici Nucleari. La resistenza al numero uno non è quindi il risultato di una settimana fortunata, ma di un brano che ha continuato ad accumulare ascolti settimana dopo settimana fin da Sanremo senza mai mostrare cali.

Samurai Jay, l’album Amatore debutta al terzo posto

Il record arriva nella stessa settimana in cui Samurai Jay ha pubblicato Amatore, il nuovo album. Il progetto ha debuttato al terzo posto della Top 100 Album FIMI e al quarto della Top 20 Fisico.

Nel frattempo è fuori anche il nuovo singolo dell’artista, Flamenco paranoia.

Il tour estivo di Samurai Jay

Il successo discografico si traduce in un calendario live già consistente. Samurai Jay sarà sui palchi italiani per tutta l’estate, con un tour che attraverserà festival e date evento nelle principali città. Il calendario completo con luoghi, biglietti e prevendite è disponibile nell’articolo dedicato al tour.

L’incrocio tra il record di permanenza in classifica e l’uscita di un album al terzo posto pone Samurai Jay in una delle posizioni più solide del 2026 italiano. Per Island Records, dopo l’estate 2024 dominata da Tony Effe e Gaia, è la conferma di una capacità di centrare hit estive. E ancora deve uscire il nuovo singolo di Mahmood che, secondo un rumor, potrebbe centrare i piani alti delle classifiche.

FAQ – Samurai Jay e il record di Ossessione

Quante settimane consecutive Ossessione di Samurai Jay è stato al numero 1 della classifica FIMI?

Ossessione di Samurai Jay con Vito Salamanca è alla tredicesima settimana consecutiva al primo posto della classifica FIMI / NIQ, stabilendo il record italiano di permanenza al vertice nell’era digitale.

Qual era il precedente record di permanenza al numero 1 della classifica FIMI?

Il precedente record era detenuto da Tony Effe e Gaia con Sesso e Samba, anche loro pubblicati da Island Records, sub-label di Universal Music.

Quante copie ha venduto Ossessione?

Ossessione ha ottenuto la certificazione di Disco di Platino dalla FIMI, raggiungendo le 100.000 copie equivalenti tra streaming, vendite digitali e fisiche.

Qual è il nuovo album di Samurai Jay?

Il nuovo album di Samurai Jay si intitola Amatore, è uscito nella stessa settimana del record di Ossessione e ha debuttato al terzo posto della Top 100 Album FIMI e al quarto della Top 20 Fisico.

Quali sono le date del tour di Samurai Jay 2026?

Samurai Jay sarà in tour nei principali festival e città italiane per tutta l’estate 2026. Il calendario completo con date, location, biglietti e prevendite è disponibile nell’articolo dedicato al tour.